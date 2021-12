Risque de myocardite après des vaccinations séquentielles contre la COVID-19 en fonction de l'âge et du sexe (MedRxiv)

Risque de myocardite après des vaccinations séquentielles contre la COVID-19 en fonction de l'âge et du sexe

Par Martina Patone, Xue W Mei, Lahiru Handunnetthi, Sharon Dixon, Francesco Zaccardi, Manu Shankar-Hari, Peter Watkinson, Kamlesh Khunti, Anthony Harnden, Carol AC Coupland, Keith M. Channon, View ORCID ProfileNicholas L Mills, Aziz Sheikh, Julia Hippisley-Cox

doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.23.21268276

MedRxiv, 25.12.21





Cet article est une préimpression et n'a pas été examiné par des pairs [qu'est-ce que cela signifie ?]. Il fait état de nouvelles recherches médicales qui n'ont pas encore été évaluées et ne doivent donc pas être utilisées pour guider la pratique clinique.

RÉSUMÉ

Dans une analyse actualisée de séries de cas auto-contrôlées portant sur 42 200 614 personnes âgées de 13 ans ou plus, nous évaluons l'association entre la vaccination par le COVID-19 et la myocardite, stratifiée par âge et par sexe, incluant 10 978 507 personnes recevant une troisième dose de vaccin. Le risque de myocardite était accru pendant les 1 à 28 jours suivant l'administration d'une troisième dose de BNT162b2 (IRR 2,02, 95%CI 1,40, 2,91). Les associations étaient les plus fortes chez les hommes de moins de 40 ans pour tous les types de vaccins, avec une augmentation de 3 (IC95% 1, 5) et 12 (IC95% 1,17) événements par million estimés dans les 1-28 jours suivant une première dose de BNT162b2 et de mRNA-1273, respectivement ; 14 (IC 95 % 8, 17), 12 (IC 95 % 1, 7) et 101 (IC 95 % 95, 104) événements supplémentaires après une deuxième dose de ChAdOx1, BNT162b2 et ARNm-1273, respectivement ; et 13 (IC 95 % 7, 15) événements supplémentaires après une troisième dose de BNT162b2, contre 7 (IC 95 % 2, 11) événements supplémentaires après une infection contre la COVID-19. Une association entre l'infection par la COVID-19 et la myocardite a été observée à tout âge et pour les deux sexes, mais elle était nettement plus élevée chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Ces résultats ont des implications importantes pour la santé publique et la politique de vaccination...