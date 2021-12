[Vidéo] L'Éthiopie deviendra-t-elle la Libye 2.0 de Biden ou le moteur d'une renaissance africaine ? (SCF)

L'Éthiopie deviendra-t-elle la Libye 2.0 de Biden ou le moteur d'une renaissance africaine ?

Article originel : Will Ethiopia Become Biden’s Libya 2.0 or a Driver for an African Renaissance?

Par Matthew Ehret

Strategic Culture Fondation

La situation en Éthiopie est assez simple à comprendre, à condition de ne pas croire les doreurs d'image des médias occidentaux, écrit Matthew Ehret. De nombreux Occidentaux qui tentent de donner un sens aux événements qui se déroulent sur le "continent noir" de l'Afrique se heurtent à de nombreuses barrières qui entravent leur esprit et la réalité. Ce doit être le cas, car sans ces filtres qui proclament que les problèmes de l'Afrique sont auto-induits (ou la conséquence de l'esclavage par la dette chinoise), nous, Occidentaux, pourrions être suffisamment horrifiés pour exiger un changement systémique. Nous pourrions en venir à reconnaître que la situation critique de l'Afrique a moins à voir avec l'Afrique qu'avec un programme intentionnel de dépeuplement et d'exploitation de ressources vitales. Malgré une histoire riche et plus d'un milliard de personnes vivant sur le continent, l'Afrique souffre des taux d'électricité et d'eau potable par habitant les plus bas du monde. Sur les 30 000 enfants qui meurent inutilement chaque jour de causes évitables (maladie, manque d'eau, faim, etc.), la majorité est originaire d'Afrique. Le niveau de vie des 340 millions d'Africains qui vivent dans une extrême pauvreté est à son tour abyssalement bas, tandis que l'insuffisance des infrastructures de soins de santé et d'assainissement a entraîné un taux de mortalité infantile massif, qui atteint 80 à 100 décès pour 1000 dans de nombreuses nations africaines. Cette façade a été maintenue dans la mesure où certains faits gênants ont été occultés. Récemment, une pierre a été jetée à l'édifice de verre des faux récits qui ont tenté de maintenir la croyance que les problèmes de l'Afrique proviennent de gouvernements autoritaires ou de "pas assez de démocratie".

Le 23 novembre, une conférence téléphonique zoom impliquant des diplomates étatsuniens, britanniques, finlandais et français a été rendue publique, après avoir été filmée et divulguée par un participant anonyme. L'intérêt de cette conférence téléphonique zoom réside dans le fait que le sujet de l'appel portait sur la nécessité d'un changement de régime en Éthiopie, et que l'orateur principal de l'appel était Berhane Gebre-Christos, ancien ministre éthiopien des affaires étrangères (2010-2012) et désormais porte-parole du Mouvement de libération des peuples du Tigré. L'appel lui-même a été organisé par le Peace and Development Center International, une opération en carton-pâte en partenariat avec la National Endowment for Democracy et l'USAID (deux façades avérées de la CIA), et mis en place quelques jours avant que le Tigray Peoples Liberation Front n'attaque le commandement nord du gouvernement éthiopien le 3 novembre 2020, ce qui a lancé une année d'atrocités armées.

Parmi les participants à la conférence téléphonique figuraient Vicki Huddleson (ancienne secrétaire adjointe à la défense des États-Unis pour les affaires africaines), Donald Yamamoto (ancien ambassadeur des États-Unis en Somalie), Tim Clark (ancien ambassadeur de l'UE en Éthiopie), Robert Dewar (ancien ambassadeur britannique en Éthiopie) et une pléthore d'autres tenants de l'ordre fondé sur des règles. L'idée maîtresse est la nécessité d'exercer une pression internationale sur le gouvernement éthiopien actuel d'Ahmed Abiy pour qu'il traite l'insurrection du TPLF, soutenue par l'étranger, comme un groupe légitime dans l'organisation d'un gouvernement éthiopien restructuré OU qu'il dépose directement Abiy par tous les moyens nécessaires.

Ethiopia: The West's Diplomats Meet in Secret to Decide How to Help the TPLF / Ethiopie : Les diplomates occidentaux se réunissent en secret pour décider de l'aide à apporter au TPLF.

Bien que le TPLF ait été reconnu complice de l'organisation d'une guerre civile en Éthiopie et qu'il ait été pris en flagrant délit d'utilisation d'enfants soldats et de terrorisme, l'équipe de l'ère Obama qui dirige l'administration Biden, qui a découpé le Soudan et provoqué la destruction humanitaire de la Libye et de la Syrie, a continué à soutenir les rebelles. Au cours des derniers mois, ce soutien a pris la forme de sanctions, de l'annulation de programmes de prêts civils affectant des millions de vies, et d'une demande constante à Addis-Abeba de traiter les rebelles comme un intermédiaire légitime du pouvoir.

Pourquoi un effort de changement de régime en Éthiopie ? La situation en Éthiopie est assez simple à comprendre, à condition de ne pas croire les doreurs d'image des médias occidentaux. Tout d'abord, l'Éthiopie est la seule nation de toute l'Afrique subsaharienne à avoir résisté avec succès à la colonisation. L'Éthiopie est donc également l'une des nations les plus souveraines d'Afrique sur le plan économique, capable d'émettre des obligations souveraines pour des projets d'infrastructure à grande échelle (ce qu'elle fait depuis 2011 pour construire le barrage de la Grande Renaissance sur le Nil bleu) et également l'une des nations les plus intéressées par une collaboration étroite avec la Chine et l'initiative émergente "Belt and Road"... Lire la suite