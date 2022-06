Stade de France : "Le ministre a bien préparé ses mensonges" (Arrêt sur Images)

Un journaliste britannique dénonce sur notre plateau le récit gouvernemental et ses relais médiatiques



Ce 28 mai 2022, au Stade de France, Liverpool a perdu 1 à 0 face au Real Madrid. Mais le résultat sportif est immédiatement passé au second plan face aux images de supporters ne pouvant entrer dans le stade, pris au piège sur un parvis mal sécurisé, gazés par les forces de l’ordre par ailleurs passives face à des vols et des agressions. Depuis une semaine, les ministres de l’Intérieur et des Sports, ainsi que l’UEFA, lancent des contre-feux afin de se défausser de leur responsabilité sur les fans anglais et les jeunes délinquants venus leur faire les poches.

Si les médias européens ont immédiatement jeté un regard très critique sur ce nouvel épisode de maintien de l'ordre à la française, c'est-à-dire inadapté et violent, la plupart des médias français ont mis plusieurs jours avant de reprendre les critiques à leur compte, quand ils l'ont fait. Comment expliquer ces divergences de traitement journalistique ? Pour y répondre, nous recevons le journaliste sportif anglais et habitant de Liverpool Daniel Austin, le journaliste d'ASI et du Monde Jérôme Latta, la directrice du service des sports de Radio France Nathalie Iannetta, ainsi que le directeur exécutif de Football supporters Europe Ronan Evain.



Le faux-vrai billet de Daniel Austin

Le ministre de l'Intérieur a montré au Sénat deux billets, l'un vrai, l'autre falsifié, pour appuyer son argument de dizaines de milliers de supporters venus munis de billets contrefaits ou sans billet du tout. Sur notre plateau, Daniel Austin montre son propre billet, authentique… et dont la typographie est plus proche du faux billet montré par Gérald Darmanin que du vrai ! Les ministres "ne comprennent pas du tout ce qui distingue un vrai billet d'un faux billet", en conclut-il.

undefined



Vrais billets, faux billets

Sur LCI, le service politique épaté par Darmanin

Gérald Darmanin "avait incontestablement travaillé, préparé" son audition devant le Sénat, fait remarquer le chef du service politique de LCI juste après. "Il a bien préparé ses mensonges", répond sur notre plateau Daniel Austin. Les fans de football du monde entier risquent de plus venir voir des matchs en France, prévient-il.

"Les mêmes mensonges" qu'en 1989 à Hillsborough

Quand Gérald Darmanin fait référence aux drames qui ont émaillé l'histoire du club de Liverpool et de ses supporters, il ne semble pas se rendre compte qu'il convoque la mémoire d'Hillsborough : en 1989, une décision funeste de la police anglaise lors d'un match cause près de cent morts. Les autorités accusent alors les hooligans, un récit que relaient les médias anglais. Cette semaine, le ministre de l'Intérieur français "utilise les mêmes excuses, les mêmes raisons, les mêmes mensonges que la police et l'État britanniques, que les médias britanniques" lors de la catastrophe de 1989, observe Daniel Austin.





Dans la mémoire anglaise

Le ministre de l'Intérieur s'était "beaucoup préparé au hooliganisme", mais les hooligans anglais ne sont pas venus. "Il n'y avait pas de hooligans à attendre", explique Jérôme Latta, car le hooliganisme n'existe quasiment plus dans les clubs de première division anglaise… Gérald Darmanin s'est reposé sur des "stéréotypes complètement éculés" remontant à une trentaine d'années.

Interviewant le député britannique Ian Byrne sur BFMTV, Yves Calvi "fait remarquer" que "les supporters anglais ne sont pas non plus des anges". Suit un très long silence… avant que le député ne lui explique à quel point les supporters anglais sont des victimes de ce qu'il s'est passé samedi soir. Le "pire exemple" de la manière dont les médias français ont maltraité le chaos du stade de France, estime Ronan Evain...