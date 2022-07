Comment le Pentagone utilise un programme secret pour mener des guerres par procuration. Depuis 2017, Washington a mené au moins 23 guerres secrètes par procuration (The Intercept)

Comment le Pentagone utilise un programme secret pour mener des guerres par procuration. Article originel : How the Pentagon Uses a Secretive Program to Wage Proxy Wars Par , The Intercept, 1.07.22 Des documents et des entretiens exclusifs révèlent l'ampleur des opérations classifiées 127e.

De petites équipes de forces d'opérations spéciales étatsuniennes sont impliquées dans un programme de guerre par procuration peu visible et à une échelle bien plus grande que ce que l'on savait jusqu'à présent, selon des documents exclusifs et des entretiens avec plus d'une douzaine de responsables gouvernementaux actuels et anciens.



Alors que The Intercept et d'autres médias ont déjà fait état de l'utilisation par le Pentagone de l'autorité secrète 127e dans de multiples pays africains, un nouveau document obtenu par le biais de la loi sur la liberté d'information offre la première confirmation officielle qu'au moins 14 programmes 127e étaient également actifs dans le grand Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique aussi récemment qu'en 2020. Au total, entre 2017 et 2020, les commandos étatsuniens ont mené au moins 23 programmes 127e distincts à travers le monde.

Séparément, Joseph Votel, un général quatre étoiles de l'armée de terre à la retraite qui a dirigé à la fois le Special Operations Command et le Central Command, qui supervise les efforts militaires américains au Moyen-Orient, a confirmé l'existence d'efforts de "contre-terrorisme" 127e non révélés auparavant en Égypte, au Liban, en Syrie et au Yémen.



Un autre ancien haut responsable de la défense, qui a requis l'anonymat pour discuter d'un programme classifié, a confirmé qu'une version antérieure du programme 127e avait également été mise en place en Irak. Un programme 127e en Tunisie, dont le nom de code est Obsidian Tower, qui n'a jamais été reconnu par le Pentagone ou identifié précédemment comme une utilisation de l'autorité 127e, a entraîné des combats des forces éétatsuniennes aux côtés de supplétifs locaux en 2017, selon une autre série de documents obtenus par The Intercept. Un troisième document, un mémo secret qui a été expurgé et déclassifié pour être communiqué à The Intercept, fait la lumière sur les caractéristiques du programme, y compris l'utilisation de l'autorité pour donner accès à des régions du monde autrement inaccessibles, même aux troupes étatsuniennes les plus développées.



Les documents et les entretiens fournissent le tableau le plus détaillé à ce jour d'une obscure autorisation de financement qui permet aux commandos étatsuniens de mener des opérations de lutte contre le terrorisme "par, avec et à travers" des forces partenaires étrangères et irrégulières dans le monde entier. Les informations de base sur ces missions - où elles sont menées, leur fréquence et leurs cibles, ainsi que les forces étrangères sur lesquelles les États-Unis comptent pour les mener à bien - sont inconnues même de la plupart des membres des commissions parlementaires concernées et du personnel clé du département d'État.

"Si quelqu'un devait qualifier un programme 127e d'opération par procuration, il serait difficile de le contredire."

Par le biais du 127e, les États-Unis arment, entraînent et fournissent des renseignements aux forces étrangères. Mais contrairement aux programmes traditionnels d'aide à l'étranger, qui visent principalement à renforcer les capacités locales, les partenaires du 127e sont ensuite envoyés dans des missions dirigées par les États-Unis, ciblant les ennemis des États-Unis pour atteindre les objectifs de ces derniers. "Les participants étrangers à un programme 127e comblent des lacunes quand nous n'avons pas assez d'Etatsuniens pour combler", a déclaré à The Intercept un ancien haut responsable de la défense impliqué dans le programme. "Si quelqu'un devait qualifier le programme 127-echo d'opération par procuration, il serait difficile de le contredire."



Des généraux à la retraite ayant une connaissance intime du programme 127e - connu dans le langage militaire sous le nom de "127-echo" - affirment qu'il est extrêmement efficace pour cibler les groupes militants tout en réduisant les risques pour les forces éttsuniennes. Mais les experts ont déclaré à The Intercept que l'utilisation de cette autorité peu connue soulève de graves problèmes de responsabilité et de surveillance et viole potentiellement la Constitution étatsunienne.

L'un des documents obtenus par The Intercept chiffre le coût des opérations 127e entre 2017 et 2020 à 310 millions de dollars, une fraction des dépenses militaires américaines sur cette période, mais une augmentation significative par rapport au budget de 25 millions de dollars alloué au programme lorsqu'il a été autorisé pour la première fois, sous un autre nom, en 2005....

