Le Parlement écossais vote pour rendre permanents les "pouvoirs d'urgence" de la Covid (Off Guardian)

Le Parlement écossais vote pour rendre permanents les "pouvoirs d'urgence" de la Covid Article originel : Scottish Parliament votes to make Covid “emergency powers” permanent Par Kit Knightly

Hier, les membres du Parlement écossais ont voté pour que certaines mesures d'urgence - initialement mises en place pour "combattre la pandémie" - deviennent des éléments permanents de la législation écossaise.



Adoptée à l'origine en mars 2020, la loi sur le coronavirus (Écosse) a établi toutes sortes de pouvoirs jamais revendiqués auparavant par le parlement décentralisé.

Aujourd'hui, elle est rebaptisée "Coronavirus (Recovery and Reform) (Scotland) Bill" et codifie un certain nombre de ces pouvoirs "d'urgence" en droit permanent.



Ces pouvoirs comprennent la conduite permanente de procès criminels par liaison vidéo, l'enregistrement des décès à distance et d'autres pratiques largement ouvertes à la corruption.

D'autres pouvoirs accordent au Parlement (ou aux organismes de santé) le pouvoir de "restreindre ou d'interdire l'accès à l'ensemble ou à une partie spécifique d'un établissement d'enseignement ou de locaux pertinents" ainsi que de "prendre des dispositions différentes à des fins différentes (par exemple, pour différentes descriptions des personnes fréquentant un établissement d'enseignement)".

Pour ceux qui n'ont pas appris le mot "bureaucrate" sur Duolingo, cela signifie ordonner aux écoles de fermer et/ou d'exclure ou de séparer les étudiants de "différentes descriptions". Ceux qui ne sont pas vaccinés, par exemple.



La justification de l'extension des pouvoirs est aussi sournoise que l'on peut s'y attendre, a déclaré le vice-premier ministre John Swinney à la BBC :

...l'adoption de ce projet de loi maintient les [pouvoirs] qui nous permettront d'être mieux préparés aux futures menaces pour la santé publique, les réformes pragmatiques qui ont permis de rendre les services publics plus efficaces ou plus pratiques, et certains changements temporaires pour atténuer l'impact que la Covid a eu sur notre système judiciaire.



Ainsi, juste comme ça, les pouvoirs d'urgence prétendument mis en place pour combattre cette "pandémie" sont soudainement des pratiques de santé publique raisonnables nous préparant à la prochaine "pandémie".

Le projet de loi a été adopté en première lecture par 66 voix contre 52.

Après que le Royaume-Uni a adopté sa loi sur le coronavirus à l'échelle nationale en mars 2020, la défense des pouvoirs d'urgence accordés au parlement n'étaient "que temporaires".