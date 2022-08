Des rapports récents suggèrent que seuls 30 à 40 % de l'aide militaire étatsunienne parvient effectivement aux troupes ukrainiennes (Ron Paul Institute)

Le gâchis ukrainien comme trou noir

Par W.J. Astore

Ron Paul Institute, 15.08.22





Le 1er juin, j'ai fait remarquer que l'Ukraine ne pourrait pas absorber plus de 54 milliards de dollars d'aide étatsunienne, dont la plupart sont liés à l'armement et aux munitions, étant donné le manque d'infrastructures du pays et le chaos inhérent à une guerre armée.



Comme je l'ai écrit à l'époque :

Le budget total de la défense de l'Ukraine avant la guerre était d'un peu moins de 6 milliards de dollars. Comment l'Ukraine peut-elle absorber une "aide" (essentiellement) militaire qui représente NEUF FOIS son budget de défense annuel ? C'est tout simplement impossible...

D'un point de vue militaire, le déluge d'argent et d'équipement envoyé à l'Ukraine n'a guère de sens car l'Ukraine n'a aucune chance d'avoir l'infrastructure nécessaire pour l'absorber et l'utiliser efficacement. L'approche étatsunienne semble consister à inonder la zone d'armes et d'équipements divers de toutes sortes, sans tenir compte de la manière dont ils pourraient être utilisés ou de leur destination finale. Je ne vois pas comment toute cette "aide" meurtrière restera dans les mains des troupes et hors des mains des divers réseaux criminels et marchés noirs.

Et c'est ainsi que cela se passe. Des rapports récents suggèrent que seuls 30 à 40 % de l'aide militaire étatsunienne parviennent effectivement aux troupes ukrainiennes. Le reste est siphonné, perdu, volé, et ainsi de suite. La réponse des médias étatsuniens est de supprimer cette vérité, conformément aux exigences de l'Ukraine !

Caitlin Johnstone fait un excellent travail pour résumer l'affaire, et comme elle encourage généreusement ses lecteurs à partager ses articles, j'ai pensé que je pourrais profiter de sa générosité. Sans plus attendre :

Caitlin Johnstone, CBS s'essaie au journalisme critique et s'arrête après les objections de l'Ukraine.

Suite aux objections du gouvernement ukrainien, CBS News a supprimé un court documentaire qui avait fait état des préoccupations de nombreuses sources selon lesquelles une grande partie des fournitures envoyées en Ukraine ne parvenaient pas jusqu'aux lignes de front.

Le gouvernement ukrainien a dressé la liste de ses objections au reportage sur un site Web gouvernemental, en nommant les responsables ukrainiens qui s'y opposaient et en expliquant pourquoi chacune des sources de CBS News qu'il désapprouve devrait être écartée. Après que le rapport a été retiré et que le message Twitter à son sujet a été supprimé, le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que c'était un bon début mais que ce n'était pas encore suffisant.

"Un premier pas bienvenu, mais ce n'est pas suffisant", a tweeté Kuleba. "Vous avez trompé un énorme public en partageant des affirmations non fondées et en sapant la confiance dans les fournitures d'une aide militaire vitale à une nation qui résiste à l'agression et au génocide. Il devrait y avoir une enquête interne pour savoir qui a permis cela et pourquoi."