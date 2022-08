Israël a-t-il attaqué un camp houthi au Yémen pendant les combats à Gaza ? (MEE)

Israël a-t-il attaqué un camp houthi au Yémen pendant les combats à Gaza ?

Article originel : Did Israel attack a Houthi camp in Yemen during the Gaza fighting?

Middle East Eye, 18.08.22



Un commandant militaire israélien a fait allusion à une frappe sur un "pays tiers" pendant le conflit au début du mois.

Une référence cryptique du chef militaire israélien à l'attaque d'un "pays tiers" lors du récent bombardement à Gaza a donné lieu à des spéculations selon lesquelles Israël aurait visé un camp houthi au Yémen.

Lors d'une conférence jeudi, Aviv Kohavi a déclaré que l'armée israélienne avait effectué la frappe en visant le commandant du Jihad islamique dans le nord de Gaza.

"Il y a dix jours, les forces de défense israéliennes ont frappé avec une grande précision Tayseer Jabari, qui est un archi-terroriste", a-t-il déclaré lors de la conférence de la Fédération des autorités locales.

"Et dans le même temps, [elles] ont procédé à une vague d'arrestations en [Cisjordanie], et dans le même temps, elles ont attaqué un pays tiers, et effectué une défense le long du reste des frontières du pays."

Kohavi n'a pas précisé quel pays avait été attaqué pendant le conflit, qui s'est déroulé entre le 5 août et le 8 août, mais un certain nombre de médias ont rapporté qu'une explosion dans un camp de Sanaa, la capitale yéménite, le 7 août, avait entraîné la mort d'au moins six agents iraniens et libanais.