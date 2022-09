Dr Henrion-Caude : "Une population à +90% vaccinée, une surmortalité jamais atteinte." "C'est la première fois que plus de 40 000 décès sont enregistrés sur quatre trimestres""consécutifs" (Vidéo)

Mon Dieu! Australie: ➡️une population +90% vaccinée ➡️une surmortalité jamais atteinte. "C'est la première fois que plus de 40 000 décès sont enregistrés sur quatre trimestres consécutifs" https://t.co/r1H9uMfjhG

Les complications liées à la COVID font grimper le nombre de décès en Australie au plus haut depuis 40 ans

Article originel : COVID complications push Australian deaths to highest numbers in 40 years

Par Dana Daniel

Sydney Morning Herald

L'alarme a été tirée sur l'impact caché de COVID-19, car de nouvelles données montrent que le nombre de personnes décédées au cours du trimestre de mars 2022 est le plus élevé de toutes les 41 dernières années.

Les données démographiques du Bureau australien des statistiques publiées mercredi montrent une augmentation de 18 % des décès au cours du trimestre par rapport à la même période l'année précédente, passant de 39 100 à 46 200 décès....



