Les États-Unis gagnent leur guerre contre les industries et les peuples d'Europe (MoA)

Les États-Unis gagnent leur guerre contre les industries et les peuples d'Europe Article originel : The U.S. Is Winning Its War On Europe's Industries And People Moon of Alabama, 26.09.22

Le 7 février, le professeur d'économie Michael Hudson a expliqué pourquoi les véritables adversaires des Etats-Unis sont ses alliés européens et autres :

Ce qui inquiète les diplomates étatsuniens, c'est que l'Allemagne, les autres pays de l'OTAN et les pays situés le long de la route "Belt and Road" comprennent les gains qui peuvent être réalisés en ouvrant le commerce et les investissements de manière pacifique. S'il n'y a pas de plan russe ou chinois pour les envahir ou les bombarder, pourquoi l'OTAN est-elle nécessaire ? Et s'il n'y a pas de relation intrinsèquement conflictuelle, pourquoi les pays étrangers doivent-ils sacrifier leurs propres intérêts commerciaux et financiers en comptant exclusivement sur les exportateurs et les investisseurs étatsuniens ?

Ce sont ces préoccupations qui ont poussé le président français Macron à invoquer le fantôme de Charles de Gaulle et à exhorter l'Europe à se détourner de ce qu'il appelle la guerre froide "sans cervelle" de l'OTAN et à se débarrasser des accords commerciaux pro-étatsuniens qui imposent des coûts croissants à l'Europe tout en la privant des gains potentiels du commerce avec l'Eurasie. Même l'Allemagne rechigne à l'idée de geler ses activités en mars prochain en se privant du gaz russe.

Au lieu d'une réelle menace militaire de la part de la Russie et de la Chine, le problème pour les stratèges étatsuniens est l'absence d'une telle menace.



Ce dont les États-Unis avaient besoin, c'était de provoquer la Russie, et plus tard la Chine, pour qu'elles réagissent aux menaces arrangées par les États-Unis de manière à obliger leurs "alliés" à suivre leurs politiques de sanctions.

Les dirigeants européens, plutôt stupides, sont tombés dans le panneau.

Les États-Unis ont organisé une attaque ukrainienne contre la région du Donbass, tenue par les rebelles. Cette attaque a commencé le 17 février par une intense préparation d'artillerie contre les positions du Donbass, comme l'ont constaté les observateurs de l'OSCE à cette frontière. La Russie devait réagir ou voir les Russes ethniques de ces régions être mutilés et tués par des Ukrainiens dévoués aux nazis.

Il n'y avait aucun moyen d'empêcher cela autrement que par des moyens militaires. Le 22 février, la Russie a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a signé des accords de défense avec elles.

Le même jour, le chancelier allemand Olaf Scholz a annulé le lancement du gazoduc sous-marin Nord Stream II qui devait transporter le gaz russe vers les industries et les consommateurs allemands.

Les Européens ont lancé une série de sanctions économiques extrêmement sévères contre la Russie qui, sous l'impulsion des États-Unis, avaient été préparées des mois à l'avance.

L'opération militaire spéciale de la Russie, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies, a commencé le 24 février.



Un article de Michael Hudson, paru le 28 février, affirmait que l'Allemagne avait été vaincue pour la troisième fois en un siècle :

La force militaire active depuis 1991 a été les États-Unis. En rejetant le désarmement mutuel des pays du Pacte de Varsovie et de l'OTAN, il n'y a pas eu de "dividendes de la paix". Au lieu de cela, la politique étatsunienne de l'administration Clinton visant à mener une nouvelle expansion militaire par le biais de l'OTAN a rapporté un dividende de 30 ans sous la forme d'un déplacement de la politique étrangère de l'Europe occidentale et d'autres alliés étatsuniens hors de leur sphère politique intérieure, vers leur propre blob de "sécurité nationale" (le mot pour désigner des intérêts rentiers spéciaux qui ne doivent pas être nommés). L'OTAN est devenue l'organe de politique étrangère de l'Europe, au point de dominer les intérêts économiques nationaux.

La récente provocation de la Russie par l'extension de la violence ethnique anti-russe par le régime néo-nazi ukrainien de l'après-2014 vise à forcer une épreuve de force. Il s'agit d'une réponse à la crainte des intérêts étatsuniens de perdre leur emprise économique et politique sur leurs alliés de l'OTAN et d'autres satellites de la zone dollar, car ces pays ont vu leurs principales opportunités de gain dans l'augmentation du commerce et des investissements avec la Chine et la Russie.

...

Comme l'a expliqué le président Biden, l'escalade militaire actuelle ("Provoquer l'ours") ne concerne pas vraiment l'Ukraine. Biden a promis dès le départ qu'aucune troupe étatsunienne ne serait impliquée. Mais il exige depuis plus d'un an que l'Allemagne empêche le gazoduc Nord Stream 2 d'approvisionner son industrie et ses logements en gaz à bas prix et se tourne vers les fournisseurs étatsuniens, dont les prix sont beaucoup plus élevés.

...

Ainsi, l'objectif stratégique étatsunien le plus urgent de la confrontation de l'OTAN avec la Russie est la flambée des prix du pétrole et du gaz. En plus de créer des profits et des gains boursiers pour les entreprises étatsuniennes, les prix plus élevés de l'énergie vont enlever une grande partie de la vapeur de l'économie allemande.

(Certaines personnes colportent actuellement une "étude secrète RAND de janvier 2022". Il s'agit manifestement d'un faux. Il s'agit simplement d'un compte rendu de l'analyse de Hudson).



Nord Stream II a été créé pour rendre l'Allemagne indépendante des pipelines traversant la Pologne et l'Ukraine. Le bloquer était la chose la plus stupide à faire pour l'Allemagne et le chancelier Scholz l'a donc fait.

Dans les mois qui ont suivi, la Pologne a bloqué le gazoduc Jamal, qui acheminait également du gaz russe en Allemagne. L'Ukraine a suivi en coupant deux pipelines russes. Les principales stations de compression du gazoduc Nord Stream I, que la société allemande Siemens a fait construire et dont elle assure la maintenance, sont tombées en panne les unes après les autres. Des sanctions interdisent à Siemens de les réparer.