NBA : refusant de se faire vacciner, Kyrie Irving a perdu un contrat de plus de 100 millions de dollars avec les Nets (Nexus)

e meneur star des Brooklyn Nets a assuré avoir reçu, avant la saison 2020-2021, « un ultimatum » pour se faire vacciner s’il voulait que son contrat soit prolongé.



◆ Pas de vaccin, pas de contrat ?

Lundi 26 septembre, lors de la traditionnelle journée d’avant-saison NBA consacrée aux médias, la star des Brooklyn Nets a expliqué : « J’ai renoncé à quatre ans supplémentaires, pour 100 et quelques millions en maintenant ma décision de ne pas me faire vacciner. Signer un tel contrat, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner… il y a un niveau d’incertitude quant à votre avenir […] donc j’ai dû faire face à cette possibilité de perdre mon emploi pour cette décision. »

“I gave up 4 years, $100-something million deciding to be unvaccinated. I had to deal with that real life circumstance of losing my job.”

– Kyrie Irving pic.twitter.com/QMSZyG4YfC

— Nets Videos (@SNYNets) September 26, 2022