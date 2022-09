Révélation : comment le Royaume-Uni a ciblé le leader étatsunien des droits civiques dans une campagne secrète (The Guardian)

Révélé : comment le Royaume-Uni a ciblé le leader étatsunien des droits civiques dans une campagne secrète. Article originel : Revealed: how UK targeted American civil rights leader in covert campaign Par Jason Burke The Guardian, 13.09.22

Le gouvernement britannique a pris pour cible le leader étatsunien des droits civiques Stokely Carmichael et a cherché à affaiblir le mouvement Black Power par des campagnes secrètes de désinformation, selon des documents récemment déclassifiés.



Ces efforts étaient l'œuvre d'une unité secrète appelée Information Research Department, basée à Londres et faisant partie du Foreign Office, qui créait et distribuait des documents provenant de fausses sources dans le cadre d'un effort plus large visant à déstabiliser les ennemis de la guerre froide.

Bien que principalement axé sur l'Union soviétique et la Chine, des groupes de libération de gauche et des dirigeants que le Royaume-Uni considérait comme des menaces pour ses intérêts, les découvertes révèlent que l'IRD de la fin des années 1960 cherchait également à contrer des cibles plus diverses.

"Les découvertes révèlent que l'IRD, à la fin des années 1960, cherchait également à contrer des cibles plus variées. Cela montre l'ampleur, la portée et l'échelle des opérations secrètes d'information britanniques", a déclaré Rory Cormac, un expert de l'histoire de la subversion et du renseignement qui a trouvé le matériel lors de la recherche de son récent livre, How to Stage a Coup : And Ten Other Lessons from the World of Secret Statecraft.