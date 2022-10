Le vaccin contre la COVID d'un célèbre médecin pro-vax a-t-il aggravé son cancer ? (The Atlantic)

Le vaccin contre la COVID d'un célèbre médecin a-t-il aggravé son cancer ? Article originel : Did a Famous Doctor’s COVID Shot Make His Cancer Worse? Par Roxanne Khamsi The Atlantic, 24.09.22

Un promoteur de longue date des vaccins soupçonne qu'il pourrait être une exception rare et malheureuse.



Le 22 septembre de l'année dernière, Michel Goldman, un immunologiste belge et l'un des champions les plus connus de la recherche médicale en Europe, est entré dans une clinique près de chez lui, a remonté sa manche et s'est fait administrer une piqûre de rappel au bras. Il savait qu'il en aurait besoin plus que d'autres.

Quelques semaines auparavant, Michel, 67 ans, était allé voir son jeune frère, Serge, chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital de l'Université libre de Bruxelles, où les deux hommes sont professeurs. Michel avait des sueurs nocturnes et sentait des ganglions lymphatiques enflés dans le cou. Son frère l'a donc emmené pour un scanner complet du corps. Lorsque les images parviennent à l'ordinateur de Serge, elles révèlent un ensemble de taches sombres, regroupées près de l'aisselle gauche de Michel et remontant le long de son cou. Il s'agit d'un cancer du système immunitaire, un lymphome.

Compte tenu de son propre domaine d'expertise, Michel a compris que cela signifiait qu'il serait bientôt immunodéprimé par la chimiothérapie. Avec un autre hiver en vue - et peut-être une autre vague d'infections par le SRAS-CoV-2 - cela signifiait qu'il ne lui restait qu'une étroite fenêtre d'opportunité pour que son corps réponde pleinement à la vaccination par le COVID. Ayant reçu deux doses de Pfizer au printemps précédent, Michel s'est empressé d'aller chercher sa troisième dose. S'il était sur le point de passer des mois à absorber du poison pour tenter de vaincre un cancer mortel, au moins aurait-il la meilleure protection possible contre la pandémie.

Mais au bout de quelques jours, Michel s'est senti encore plus mal. Ses sueurs nocturnes sont devenues beaucoup plus intenses et il s'est surpris à faire des siestes l'après-midi. Plus inquiétant encore, ses ganglions lymphatiques étaient encore plus enflés qu'avant. Il s'est de nouveau entretenu avec Serge, et ils ont fixé un autre scanner corporel pour le 30 septembre, six jours avant le début du traitement contre le cancer de Michel. Une fois de plus, il s'est assis dans la salle d'attente de la radiologie pendant que son frère attendait que les images apparaissent sur son ordinateur.

Les sourcils broussailleux de Serge se froncent lorsqu'il parle à Michel après avoir vu les scanners. ("Je me souviendrai toujours de son visage, c'était tout simplement incroyable", m'a dit Michel.) Les photos montraient un tout nouveau barrage de lésions cancéreuses - tellement de taches qu'on aurait dit que quelqu'un avait fait un feu d'artifice dans le corps de Michel. Qui plus est, les lésions étaient maintenant visibles des deux côtés du corps, avec de nouveaux groupes de lésions dans l'aisselle droite de Michel en particulier, et le long du côté droit de son cou.

Lorsque l'hématologue de Michel a vu le scanner, elle lui a demandé de se rendre directement à la pharmacie de l'hôpital le plus proche. Elle lui a dit qu'il devait commencer à prendre des stéroïdes immédiatement. Une progression aussi rapide du lymphome en seulement trois semaines était très inhabituelle, et il ne pouvait pas risquer d'attendre un seul jour de plus.

Alors qu'il suivait ces instructions, Michel s'est mis à craindre que son injection de rappel contre la COVID ne l'ait rendu encore plus malade. Son frère nourrit la même inquiétude. L'amas asymétrique de ganglions cancéreux autour de l'aisselle gauche de Michel sur le scanner initial avait déjà semblé "un peu inquiétant", comme l'a dit son frère, d'autant plus que les deux premières doses de vaccin de Michel avaient été administrées de ce côté. Il avait maintenant reçu une injection de rappel dans l'autre bras, et l'asymétrie du cancer était inversée.

Les frères savaient qu'il ne s'agissait peut-être que d'une étrange coïncidence. Mais ils ne pouvaient se défaire du sentiment que Michel avait fait l'expérience de ce qui serait un effet secondaire très rare, mais potentiellement mortel, de la vaccination par le COVID. Pour un médecin qui avait passé quatre décennies à étudier et à défendre de nouveaux médicaments, ce sentiment allait se transformer en de nombreux mois de délibérations et de doutes. Michel a dirigé un institut de recherche sur les vaccins, et il a pris la parole pour rassurer le public sur la sécurité des vaccins COVID, et des vaccins à ARNm en particulier. En décembre 2020, il a déclaré à un intervieweur que "s'il y avait un réel problème avec la technologie, nous l'aurions vu avant maintenant, c'est certain". Sa "principale préoccupation", a-t-il poursuivi, était que les gens utilisent la simple possibilité d'effets secondaires "comme un argument pour ne pas se faire vacciner."

Mais aujourd'hui, cette possibilité semble avoir fait le tour de ses dossiers médicaux. Michel Goldman, champion des vaccins à ARNm, soupçonnait qu'il était leur victime malchanceuse.

J'ai eu l'occasion de parler avec Michel par téléphone en avril 2021, quelques mois avant le diagnostic de son cancer. Je l'avais appelé pour discuter d'un autre effet secondaire potentiel de la vaccination par le COVID, un effet associé en particulier à la maladie d'Alzheimer...

