La retraite russe de la ville de Kherson prépare le terrain pour des combats plus durs (Washington Post)

La retraite russe de la ville de Kherson prépare le terrain pour des combats plus durs

Article originel : Russian retreat from Kherson city sets stage for more hard combat

Washington Post - 10.11.22



Note de SLT : média pro-atlantiste.

Le général Mark A. Milley, président de l'état-major interarmées de l'armée étatsunienne, a déclaré mardi soir que 20 000 à 30 000 forces russes restaient sur la rive ouest du fleuve et qu'il leur faudrait du temps pour se retirer. Mais lui aussi a vu des "indicateurs initiaux" que le retrait était en cours, a-t-il dit.

"Cela ne leur prendra pas un jour ou deux", a déclaré Milley, lors d'un événement au Club économique de New York. "Cela va leur prendre des jours et peut-être même des semaines pour retirer ces forces au sud de cette rivière"...

Lire la suite