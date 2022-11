Poursuites à venir - La chute de FTX et de tout ce qui est Crypto (MoA)

Poursuites à venir - La chute de FTX et de tout ce qui est Crypto Article originel : Prosecution Futures - The Downfall Of FTX And Everything Crypto Moon of Alabama, 12.11.22

La mère de Sam Bankman-Fried est "cofondatrice de l'organisation de collecte de fonds politiques Mind the Gap, qui défend les candidats politiques progressistes et finance les groupes de mobilisation des électeurs".

Sam Bankman-Fried a investi une grande partie de l'argent qu'il avait "possédé" dans la politique démocrate :

Âgé de 30 ans, Sam Bankman-Fried a été une force majeure dans la politique démocrate, se classant au deuxième rang des plus gros donateurs individuels du parti pour le cycle électoral 2021-2022, selon Open Secrets, avec des dons totalisant 39,8 millions de dollars. Il n'est devancé que par George Soros (environ 128 millions de dollars) mais pas par de nombreux autres grands noms, dont Michael Bloomberg (28,3 millions de dollars). De plus, il avait promis de dépenser beaucoup plus pour les démocrates à l'avenir, prédisant en mai qu'il financerait "plus de 100 millions de dollars" et avait un "plafond souple" d'un milliard de dollars pour les élections de 2024.

...

Bankman-Fried a été l'un des principaux donateurs du président Joe Biden lors des élections de 2020 et est le principal donateur du Protect Our Future PAC, le comité d'action politique qui a soutenu des candidats démocrates tels que Peter Welch, qui a remporté cette semaine sa candidature pour devenir le prochain sénateur du Vermont, et Robert J. Menendez du New Jersey, qui a obtenu un siège à la Chambre des représentants.

Il s'agissait soit d'argent de protection, soit d'un stratagème bien joué par les démocrates pour financer leurs élections. Ou encore, c'était peut-être les deux.



La Maison Blanche était directement impliquée :

Un milliardaire de la crypto-monnaie faisant l'objet d'une enquête fédérale pour avoir mal géré les fonds de ses clients a eu des réunions de haut niveau à la Maison Blanche il y a quelques mois à peine, alors que le Congrès débattait de la manière de réglementer sa société - et quelques semaines seulement avant qu'il ne s'engage à donner jusqu'à 1 milliard de dollars aux démocrates avant la campagne de mi-mandat.

Sam Bankman-Fried, propriétaire de la bourse de crypto-monnaies FTX, a rencontré le 22 avril et le 12 mai le principal conseiller de Biden, Steve Ricchetti, selon les registres des visiteurs de la Maison Blanche examinés par le Washington Free Beacon. À l'époque, FTX faisait pression sur le Congrès et les agences fédérales pour façonner la réglementation de l'industrie des crypto-monnaies.

...

[Bankman-Fried] a donné plus de 5 millions de dollars à la campagne présidentielle de Biden en 2020, et a donné des millions de plus ce cycle au parti démocrate. Début mai, entre ses deux premières visites à la Maison-Blanche, Bankman-Fried a versé 865 000 dollars au DNC, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale. Auparavant, en mars, il avait fait trois chèques d'un montant total de 66 500 dollars au Democratic Senate Campaign Committee, et plus tard en juin, il a envoyé 250 000 dollars au Democratic Congressional Campaign Committee.

En juin, quelques semaines après sa dernière réunion à la Maison Blanche, il a déclaré qu'il pourrait donner jusqu'à 1 milliard de dollars pour soutenir les démocrates lors des élections de mi-mandat, mais il est revenu sur cette promesse en septembre.

Au milieu des dépenses politiques, Bankman-Fried a mené une campagne de lobbying agressive à Washington concernant la réglementation des crypto-monnaies. Il a rencontré Ricchetti, le conseiller de la Maison Blanche, le 22 avril et le 12 mai, selon le registre des visiteurs. Le 13 mai, il a rencontré Charlotte Butash, conseillère politique auprès du chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche.

Lors de certaines de ces réunions, M. Bankman-Fried était accompagné de Mark Wetjen, responsable de la politique et de la stratégie réglementaire chez FTX, qui a été commissaire à la Commodity Futures Trading Commission sous l'ancien président Barack Obama. Eliora Katz, lobbyiste en chef de FTX, a également assisté aux réunions mais n'a pas mentionné de lobbying auprès de la Maison Blanche dans les déclarations déposées auprès du Congrès.

Les réunions de Bankman-Fried ont eu lieu quelques semaines après que des responsables de la Maison Blanche aient rencontré son frère, qui dirige les opérations politiques du milliardaire. Gabe Bankman-Fried s'est rendu à la Maison-Blanche le 7 mars en compagnie de Jenna Narayanan, une stratège démocrate qui a travaillé pour Tom Steyer et l'Alliance pour la démocratie, un réseau de riches donateurs libéraux qui financent des causes de gauche. Gabe a également assisté à la réunion du 13 mai avec son frère et les lobbyistes de FTX.

...

Bankman-Fried a fait du lobbying en faveur d'un projet de loi proposé par la présidente de la commission de l'agriculture du Sénat, Debbie Stabenow (D., Mich.), qui mettrait la Commodity Futures Trading Commission en charge de la réglementation des crypto-monnaies. Bankman-Fried a fait un don de 5 800 dollars à la campagne de Stabenow en février, et de 20 800 dollars à son comité conjoint de collecte de fonds en janvier. Bankman-Fried a contribué à d'autres membres démocrates de la commission dans le cadre de sa campagne de lobbying. Il a envoyé un total de 31 000 $ aux campagnes et aux comités de collecte de fonds conjoints liés aux Sénateurs. Cory Booker (D., N.J.), Tina Smith (D., Minn.), Dick Durbin (D., Ill.), et Kirsten Gillibrand (D., N.Y.) d'octobre 2021 à juin. Bankman-Fried a également contribué aux principaux républicains de la commission de l'agriculture du Sénat. Le crypto-milliardaire a donné 5 800 dollars à chacun des membres de la commission, John Boozman (R., Ark.) et John Hoeven (R., N.D.), respectivement en janvier et en juin.



C'est un grand marécage. Son but était de voler de l'argent à ces petits gars qui sont enclins à tomber dans de telles combines.

Toute cette histoire de crypto a toujours été mauvaise.