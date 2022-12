Fortune titre "Macron ridiculisé après avoir tenté de consoler Kylian Mbappé après la Coupe du monde" tandis que DNA India titre "Mbappé l'a-t-il ignoré ?"(Vidéos)

Emmanuel Macron est ridiculisé après avoir tenté de consoler Kylian Mbappé après la Coupe du monde.

Article originel : Emmanuel Macron ridiculed after attempts to console Kylian Mbappe after World Cup

Fortune

https://fortune.com › 2022 › 12 › 19 › emmanuel-macron-kylian-mbappe-world-cup

Emmanuel Macron ridiculed after attempts to console Kylian Mbappe after ...

Macron ended with the political slogan, "Long live France, long live the Republic!" bringing brief, soft claps from the team. That unleashed a volley of both ridicule and criticism. "Emmanuel...

Quelques instants après la fin de la finale de la Coupe du monde, dimanche soir, alors que les supporters français étaient bouleversés et que ceux de l'Argentine fêtaient leur victoire, un spectateur de la section VIP du stade Lusail, au Qatar, s'est levé de sa chaise et s'est rendu sur le terrain, où il s'est agenouillé sur l'herbe et a serré dans ses bras l'attaquant français Kylian Mbappé, dévasté, en lui tapotant la tête et en lui murmurant à l'oreille...

Lire la suite