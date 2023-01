La Suisse doit détruire des millions de doses de vaccins à ARNm contre la Covid en 2023, car même les personnes âgées ont cessé de s'en soucier et personne dans les pays en développement ne veut des surplus (Substack)

La Suisse doit détruire des millions de doses de vaccins à ARNm en 2023, car même les personnes âgées ont cessé de s'en soucier et personne dans les pays en développement ne veut des surplus.

Article originel : Switzerland slated to destroy millions of mRNA vaccine doses in 2023, as even the olds have stopped caring, and nobody in the developing world wants the surplus either

Par Eugyppius

Substack, 7.01.23