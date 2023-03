Exclusif : Matt Hancock demande à ses avocats l'immunité pour les décès survenus dans les maisons de retraite pendant la pandémie de la Covid (Mirror)

Exclusif : Matt Hancock demande à ses avocats l'immunité pour les décès survenus dans les maisons de retraite pendant la pandémie de la Covid

Article originel : Exclusive: Matt Hancock tells lawyers he wants immunity on care home deaths during Covid pandemic

Par Mikey Smith

Mirror, 4.03.23

Il a déclaré qu'il ne devrait pas être la cible de contrôles judiciaires sur l'incapacité de son ministère à protéger les résidents des maisons de soins simplement parce qu'il était secrétaire d'État - et que cela devrait être l'ensemble du gouvernement à la place...

Lire la suite