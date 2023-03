Le régime de censure de l'UE est sur le point de devenir mondial (Spiked)

Le régime de censure de l'UE est sur le point de devenir mondial Article originel : The EU’s censorship regime is about to go global Spiked, 23.03.23

Peu de gens savent que le 16 novembre 2022 est le jour où la liberté d'expression est morte sur l'internet. C'est en effet ce jour-là que la loi sur les services numériques (DSA) de l'Union européenne est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, les très grandes plateformes en ligne (VLOP) comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels - comme Twitter, Facebook et Instagram - devront rapidement retirer de leurs plateformes les contenus illégaux, les discours haineux et la désinformation. Sous peine de se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Les grandes plateformes doivent se conformer à l'ASD dès cet été, tandis que les plus petites seront obligées de s'attaquer à ces contenus à partir de 2024.



Les ramifications de cette mesure sont immenses. Non seulement l'ASD imposera pour la première fois la réglementation des contenus sur l'internet, mais elle est également appelée à devenir une norme mondiale, et non plus seulement européenne.

Ces dernières années, l'UE a largement réalisé son ambition de devenir une superpuissance réglementaire mondiale. L'UE peut dicter à toute entreprise du monde entier la conduite à tenir si elle souhaite opérer en Europe, le deuxième marché mondial. Par conséquent, ses normes réglementaires strictes finissent souvent par être adoptées dans le monde entier par les entreprises et les autres régulateurs, dans ce que l'on appelle "l'effet Bruxelles". Prenons l'exemple du règlement général sur la protection des données (RGPD), une loi sur la protection de la vie privée qui est entrée en vigueur en mai 2018. Parmi de nombreuses autres choses, elle exige que les individus donnent leur consentement explicite avant que leurs données puissent être traitées. Cette réglementation de l'UE est depuis devenue la norme mondiale, et il pourrait maintenant en être de même pour l'ASD...

