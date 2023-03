Les jeunes femmes ont un risque 3,5 fois plus élevé de mourir de problèmes cardiaques après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca (The Telegraph)

Les jeunes femmes ont un risque 3,5 fois plus élevé de mourir de problèmes cardiaques après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca

Article originel : Young women had 3.5 times higher risk of death from heart issues after AstraZeneca jab

Par Lizzie Roberts

The Telegraph, 28.03.23

L'ONS a constaté un risque plus élevé pour les 12 à 29 ans au cours des trois premiers mois suivant l'administration d'une seule dose du vaccin Covid d'AstraZeneca.



Le risque de mourir de problèmes cardiaques était trois fois et demie plus élevé chez les jeunes femmes au cours des trois premiers mois suivant l'administration d'une dose unique du vaccin AstraZeneca contre la Covid, selon une nouvelle étude.

L'Office for National Statistics (ONS) a analysé les hospitalisations, les dossiers de vaccination et les enregistrements de décès en Angleterre chez les 12-29 ans afin d'évaluer l'impact du vaccin contre la Covid-19 et de l'infection.

Après une dose de vaccin sans ARNm, qui comprend le vaccin d'AstraZeneca, il y avait des preuves d'un risque accru de décès cardiaque chez les jeunes femmes, a déclaré l'ONS.

Les décès d'origine cardiaque peuvent être dus à un arrêt cardiaque, à une maladie cardiaque ou à une myocardite (inflammation du muscle cardiaque).

Le risque était 3,5 fois plus élevé dans les 12 semaines suivant la vaccination, comparé au risque à plus long terme...

