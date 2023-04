Génocide des Tutsis du Rwanda : le général français qui a dit non

Mediapart, 06.04.23

Ancien chef de la coopération militaire entre 1990 et 1993, Jean Varret avait tenté d’alerter sa hiérarchie militaire et le pouvoir politique sur la possibilité d’un génocide des Tutsis au Rwanda. Il ne fut jamais écouté. À 87 ans, il publie un livre de mémoires saisissant, « Souviens-toi » (Les Arènes). Il se confie à Mediapart.





IlIl est celui qui a dit non. Le général Jean Varret, ancien chef de la coopération militaire entre 1990 et 1993, avait tenté d’alerter la hiérarchie militaire et le pouvoir politique sur la possibilité d’un génocide des Tutsis au Rwanda. Il ne fut jamais écouté, récoltant à la place mépris et solitude. À 87 ans, il publie, avec le journaliste de La Croix Laurent Larcher, un livre de mémoires, Souviens-toi (Les Arènes)...

