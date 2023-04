La bombe de la recrudescence des cancers liée au confinement pourrait bientôt être pire que la Covid elle-même (The Telegraph)

La bombe de la recrudescence des cancers liée au confinement pourrait bientôt être pire que la Covid elle-même Article originel : Lockdown’s cancer bomb may soon be worse than Covid itself Par Karol Sikora The Telegraph, 24-04-23

Au cours de mes 40 années passées au sein du NHS, je peux honnêtement dire que je ne l'ai jamais vu dans un état aussi déplorable.



Transformer le NHS en service Covid pendant la pandémie devait toujours se terminer en catastrophe. Traiter un cancer de stade 1 est infiniment plus facile et consomme beaucoup moins de ressources qu'une tumeur qui a migré au-delà de son emplacement initial pour atteindre le stade 3 ou 4. L'ensemble du système est désormais engorgé par des affections plus avancées, et pas seulement des cancers, qui ont échappé à la pandémie, ce qui entraîne davantage de retards et de souffrances. Cela accroît la pression et allonge encore les délais pour tout le monde.

Franchement, les services britanniques de cancérologie devraient faire l'objet de mesures spéciales. Des mois, voire des années d'attente pour un diagnostic et un traitement n'auraient pas paru déplacés dans un pays du tiers monde lorsque j'étais directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour le cancer. Des milliers et des milliers de patients vulnérables sont abandonnés à leur sort par un système qui laisse tomber les personnes qu'il est censé protéger.

Les mains du personnel du NHS chargé de la lutte contre le cancer - qui compte parmi les meilleurs au monde - sont liées derrière leur dos et la critique n'est pas encouragée. La direction du NHS devrait être traduite devant le Parlement demain pour expliquer ces chiffres. En effet, lorsque je lis les déclarations de divers politiciens et de sources du NHS England, je suis consterné par la langue de bois et le refus pur et simple d'accepter la gravité de la situation. Des mots vides de sens, créés par des responsables des relations publiques grassement payés, sont débités aux frais du contribuable dans le seul but de protéger les réputations plutôt que d'aider les patients.

Les hommes politiques ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Tout cela n'est que le résultat désespérément prévisible d'une réponse à la pandémie guidée uniquement par des sondages d'opinion et une modélisation incompétente. La grande vérité tacite de la politique britannique est qu'une expérience de confinement de près de deux ans a été la plus grande erreur politique de mon existence. Les avantages discutables en termes de "protection" des personnes âgées ont été largement compensés par les dommages incommensurables causés aux jeunes générations. En effet, l'explosion du nombre de cancers graves pourrait avoir un effet à long terme plus grave que le virus lui-même.

Ceux qui doutent de l'impact sur les patients atteints de cancer devraient consulter ma boîte de réception. L'arrêt de la chimiothérapie de jeunes gens, par ailleurs en bonne santé, était scandaleux. Mais cela sera-t-il jamais accepté par un establishment qui a appuyé ces mesures de tout son poids ? Aucune chance, et la discussion n'aura même pas lieu. Au lieu de cela, les patients atteints de cancer seront utilisés comme un ballon politique par tous les partis pour servir leurs propres ambitions.

J'ai passé plus de 40 ans au sein du NHS, principalement dans le domaine du cancer. Je peux honnêtement dire que la situation est bien pire que jamais. Qu'il s'agisse du diagnostic, du traitement ou même de la recherche, tout cela est aggravé par des délais de blocage et une capitulation déprimante de la part de Westminster. Nous avons besoin d'une assemblée nationale composée d'oncologues, d'hommes politiques et de logisticiens pour débattre ...

