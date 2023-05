Gestion du Covid-19 : un rapport sans concession pour le gouvernement (Nexus)

« Retour d’expérience du pilotage de la réponse à l’épidémie de Covid-19 par le ministère des solidarités et de la santé » a été remis à Olivier Véran en novembre 2020 après cinq mois d’enquête. L’objectif de ce rapport était d’identifier les manquements et les réussites de cette gestion de crise sanitaire. Dès février 2021, Le Parisien s’est vu refuser l’accès à ce document sous prétexte du caractère confidentiel du document. L’affaire est allée jusque devant le Conseil d’État avant de revenir devant le tribunal administratif. Temps de la procédure : deux ans et trois mois !

En cause, l’audit commandé par le gouvernement à la sortie du premier confinement en 2020. Ce rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, le gouvernement refusait de le transmettre aux médias et seuls quelques membres de l’exécutif avaient pu le lire. Le tribunal administratif de Paris en a décidé autrement et l’a obligé à le rendre public.

◆ Une organisation défaillante

Le rapport, qualifié de « sévère » par Le Parisien, met en lumière les manquements liés à cette gestion de crise sanitaire. Cet audit, qui brasse des avis aussi bien de cadres ministériels que des personnels soignants, ne fait pas dans l’éloge quant à la gestion de ce premier confinement.

Ses auteurs rapportent notamment que l’organisation de la gestion de crise « a connu un éclatement tel qu’au cours de la mission, aucun acteur rencontré n’a semblé en avoir une vision claire et exhaustive, quel que soit son niveau hiérarchique ». Pour Le Parisien, il ressort « le constat d’une organisation de centre de crise sanitaire “peu lisible, en externe comme en interne” et “très mouvante”, ainsi que d’un processus de décision “fragmenté” ».

◆ Un manque de lien

Il est également expliqué dans ce document de plus de 200 pages que « la synergie des ARS et des conseils départementaux a parfois fait défaut, mettant les établissements et leurs responsables dans des situations très délicates et les soumettant à des injonctions contradictoires par exemple sur le port du masque et le type préconisé, et la politique des tests pour les personnels comme pour les résidents » des établissements sociaux et médico-sociaux. Pour Le Parisien, il ne fait aucun doute qu’il y a eu « oubli durant les premières semaines de la crise des quelque 611 000 seniors résidant dans les maisons de retraite (Ehpad) ».

En ce qui concerne la démocratie, des instances de la démocratie sanitaire restent « à impliquer ». Le rapport nous apprend que la Conférence nationale de santé (CNS), instance consultative chargée notamment d’élaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé, a publié depuis mars 2020 plusieurs avis et a appelé les pouvoirs publics à « faire enfin le pari de la démocratie en santé ».

Revendiquée et claironnée dans tous les médias qui voulaient bien l’entendre, la volonté gouvernementale d’une totale transparence de sa gestion de crise a été un credo durant la pandémie. Cette volonté se trouve donc prise en défaut… 2 000 €, cela peut sembler bien peu cher payé pour cette volonté persistante de cacher aux citoyens des vérités premières.

Article par Ulmo et Estelle Brattesani