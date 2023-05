Les grands médias couvrent les blessures causées par le vaccin COVID-19 : Le Wall Street Journal s'empare d'un sujet à connotation politique (TrialSite News)

Outre les effets positifs des vaccins COVID-19 (en particulier pour les personnes âgées et les autres personnes vulnérables pendant le variant delta et les flambées qui ont suivi), TrialSite a couvert les problèmes de durabilité des produits à ARNm ainsi que les effets secondaires indésirables depuis plus de deux ans maintenant. Au début de l'année 2022, notre couverture, notre analyse et notre suivi permanents ont mis en évidence un problème plus important que ne le reconnaissaient les médias grand public. Une fois que les mandats ont été annoncés par le président Joe Biden en septembre 2021, malgré le fait que la science était claire sur le fait que les vaccins n'étaient pas du type stérilisant (ils n'ont pas arrêté la transmission du SRAS-CoV-2 d'une manière prévisible), nous, à TrialSite, avons ressenti un profond devoir moral de soutenir les personnes qui ont été blessées dans le cadre du programme d'immunisation de masse désormais forcé. Ainsi, entre autres activités, TrialSite Inc, une société de droit étatsunien basée dans l'Utah, s'est associée à React19, une association de défense des patients à but non lucratif, pour soutenir les activités en cours visant à aider les personnes blessées à la suite d'effets indésirables graves liés aux vaccins COVID-19. TrialSite a notamment consacré un article à ce groupe de défense à but non lucratif en décembre 2021.

En mai de cette année, nous avons rendu compte de leurs diverses activités, telles que la mise en œuvre d'un système électronique national innovant d'orientation des patients blessés par les vaccins, ainsi que d'un réseau croissant de médecins et de cliniques soutenant ces patients. Aujourd'hui, les grands médias parlent enfin de ce groupe et des graves lésions causées par les vaccins COVID-19, même s'ils précisent qu'il s'agit d'une "opinion/commentaire". Sous le titre "Officials Neglect Covid Vaccines' Side Effects", le Wall Street Journal (WSJ) a publié cet article le 12 mai. Étant donné que les sujets abordés sont principalement des faits et non des opinions, le fait que le journal ait classé l'article dans cette dernière catégorie lui permet peut-être de garder une certaine distance par rapport aux preuves persistantes des graves effets néfastes des vaccins.

Ce n'est pas la première fois qu'Allysia Finley, journaliste au WSJ, évoque les lésions liées au vaccin COVID-19, mais ce dernier article représente le niveau suivant de l'enquête sur les preuves que le gouvernement avait connaissance de personnes gravement blessées par les vaccins COVID-19 et qu'il a délibérément choisi de ne rien faire pour résoudre le problème...

Lire la suite