Fascisme ordinaire, dites-vous ? Solidarité avec la poétesse Nancy Morejón (LGS)

Quand un événement poétique international comme l’est le Marché de la poésie décide d’offrir la présidence à titre honorifique de sa quarantième édition, consacrée à la poésie caribéenne, à quelqu’un qui est précisément des Antilles (comme on disait avant...), dont l’œuvre dans ce domaine de création a atteint par sa qualité, sa beauté, son rayonnement et sa richesse une reconnaissance internationale qui l’égale à celle d’un Aimé Césaire, pour ne prendre qu’un point de comparaison, on ne peut qu’applaudir à deux mains et se féliciter d’un choix avisé et judicieux qui fait honneur à ceux qui l’ont exprimé. Alors, comment se fait-il que, pour d’autres, il s’agisse du pire, du plus ignominieux des choix ? Eh ! bien, parce que cette femme a, à leurs yeux, un tort sans rémission : elle est Cubaine, elle aime son pays – sa patrie, dit-elle – elle en est fière, elle y vit, et surtout, horresco referens, elle va jusqu’à le défendre, lui et le « régime dictatorial » qui, selon eux, y sévit depuis maintenant soixante-quatre ans ! Et puis, aussi – mais ça, bien entendu, les contempteurs s’en récrieront – elle est Noire. Bref, Cubaine, noire, « communiste »... Trop, c’est trop ! Sur l’autre plateau de la balance, son œuvre poétique et son action culturelle ne pèsent pas assez. Et voilà pourquoi les organisateurs du 40e Marché de la poésie viennent de retirer à Nancy Morejón la désignation de présidente d’honneur. Je ne vais pas entrer en détail dans sa vie, la moindre recherche sur Internet permet de savoir qui c’est.

Oh, ça ne s’est pas fait tout seul, croyez bien, et il vaut la peine d’y aller voir de plus près. Trois protagonistes : un certain Jacobo Machover, le Pen Club français et les organisateurs du Marché.

Pour Jacobo Machover (et pour d’autres de son acabit), la Révolution cubaine vue en absolu négatif est son fonds de commerce. Par un curieux phénomène qui relève du pathologique, il ne vit que d’elle : le jour où elle disparaîtra, ce qu’il appelle de ses vœux quotidiens, il disparaîtra avec elle. (Mais il sait, sans le dire, qu’il a encore de beaux jours devant lui !) En tout cas, c’est un vieux briscard, on le voit s’agiter sur toutes les barricades « anticastristes », il a même fait le coup de poing devant l’ambassade cubaine à Paris en 2003, il pourfend à dextre et à senestre, frappant d’estoc et de taille tout ce qui ressemble de près ou de loin à l’ombre d’un « castriste » ; tous ses ouvrages relativement nombreux, et jusqu’à sa thèse (de doctorat ?), traitent du même thème par un biais ou par un autre : le « castrisme ». Bref, un spécialiste. Mais un spécialiste d’un genre un peu spécial, à la manière des astronomes (j’allais écrire : astrologues) qui ne voient jamais leur objet d’étude que de loin. Parce que ce monsieur a abandonné de l’île avec sa famille quand il avait neuf ans (d’autres sources disent : six), en 1963 (la Révolution en avait quatre), qu’il n’y a jamais plus remis les pieds depuis et qu’il n’a donc aucun vécu cubain « adulte », ni « réfléchi » dans son expérience vitale. Et que, par conséquent, il ne saurait se faire passer pour un « exilé » (parce que l’exil est un choix, non une obligation), comme il le dit dans sa « Lettre ouverte ». Eh ! oui, parce que la disqualification de Nancy Morejón, reconnaissons-lui ce titre de gloire, vient de lui.

Donc, monsieur Machover, horripilé devant cette désignation, écrit au Pen Club français – qui tient à préciser dans son Communiqué postérieur que l’auteur d’origine cubaine vient d’y adhérer – une Lettre ouverte qui est, c’est le cas de le dire, tout un poème ! Allons donc y voir de plus près :

J’ai appris avec consternation que la poétesse cubaine Nancy Morejón allait occuper la présidence d’honneur de l’édition 2023 du Marché de la Poésie, qui se déroulera du 7 au 12 juin, place Saint-Sulpice à Paris. Je préfère attribuer cette décision à l’ignorance des responsables plutôt qu’à une complicité affichée avec les autorités culturelles du régime dictatorial de Cuba, le pays où je suis né et dont je suis exilé. J’aimerais simplement vous rappeler que cette poétesse est actuellement la directrice de la revue Unión, l’organe de la très officielle Union des écrivains et artistes de Cuba, qui n’admet dans ses rangs que les intellectuels qui font allégeance au pouvoir et dont tous les dissidents et éléments critiques sont impitoyablement exclus.

Curieux, ce genre de littérature où il existe un vocabulaire, presque un dictionnaire, bien arrêté où puisent inaltérablement « dissidents » et « exilés », de quelque part du monde qu’ils soient : bien entendu, l’inévitable « régime dictatorial » vient en premier lieu, mais « être officiel » (oficialismo en espagnol), « allégeance au pouvoir », « impitoyablement exclus » font partie de la panoplie linguistique d’usage. Mais qu’a donc fait Nancy Morejón, en plus d’être directrice d’une revue mensuelle au tirage limité et sans grande diffusion nationale, pour encourir les foudres horrifiées de Machover. Eh ! bien, voyez-vous, elle signe avec bien d’autres des déclarations en faveur de la Révolution cubaine et de son régime honni !

À ce titre, elle figure parmi les premiers signataires d’un « Message » d’éducateurs, journalistes, professeurs, écrivains, artistes et scientifiques cubains, résidant encore dans l’île (pour combien de temps ? : nombre d’entre eux s’en échappent dès qu’ils en ont l’opportunité), épaulés par leurs « collègues » étrangers, parmi lesquels figure en première place le journaliste Ignacio Ramonet, biographe officiel de Fidel Castro et du Vénézuélien Hugo Chávez, daté du 5 octobre 2022 et signé à La Havane.

[Il n’allait pas rater l’occasion d’épingler au passage leur bête noire à tous, Ignacio Ramonet... !]

Que dit ce message ?

« Nous sommes partie intégrante des millions de Cubaines et de Cubains qui avons été formés par la Révolution et qui défendent ses valeurs. »

[Curieux que quelqu’un qui vit depuis si longtemps en France, qui est maître de conférences à l’Université d’Avignon, continue de faire d’aussi lourdes fautes de style et de grammaire en copiant une construction espagnole ! Soit c’est « nous », soit c’est « ils ».]

« Nous nous identifions avec l’effort et l’abnégation des autorités cubaines. Conscients des difficultés et des erreurs, le Parti et le gouvernement dirigent la récupération et y participent directement. » « La répression n’existe que dans les messages qui incitent à la violence (...) » « Nous condamnons les discours de haine, la diffamation, les déformations de la réalité. » « (...) Nous défendons la vérité de Cuba. »

La vérité ? Elle n’est pas de ce côté-là, mais de celui des plus d’un millier de prisonniers politiques, arrêtés au cours ou en marge des manifestations pacifiques qui ont eu lieu les 11 et 12 juillet 2021 dans tout le pays et ont été durement réprimées. Les messages « qui incitent à la violence » et les discours « de haine » proviennent en réalité de ceux qui, dans l’ile et en exil, réclament leur libération et l’arrêt de la répression, y compris contre d’autres manifestants pacifiques arrêtés le 7 mai 2023 à Caimanera, une ville de l’est de Cuba. Parmi les personnes détenues et condamnées à des peines démentielles de prison, figurent plusieurs courageux artistes, écrivains et poètes, qui refusent de se plier à l’obligation pour tous, intellectuels et gens du peuple, de se livrer en permanence à l’éloge du régime.

De nouveau, Machover puise dans le vocabulaire langue de b0is dont lui et ses confrères ont le secret : à Cuba, par définition, tous les prisonniers sont « politiques » ; toutes les manifestations et tous les manifestants sont « pacifiques » ; elles sont toutes et toujours « durement réprimées » ; la « répression » doit « cesser » ; les « peines » sont toujours « démentielles » ; les artistes, écrivains et poètes (mais pas les autres ?) sont toujours « courageux » ; le pauvre peuple cubain doit « en permanence faire l’éloge du régime ». Bref, c’est cliché lassant après cliché lassant, ce qui démontre, en tout cas, leur propre carence d’inventivité.

Bien entendu, monsieur Machover fait un choix bien délibéré dans un « Message » qui en dit bien plus et qui offre un contexte qu’il gomme soigneusement. Sa Lettre ouverte ne produit aucune explication sur les faits du 11 juillet par exemple. Et ce ne sont pas les lecteurs qui iront en chercher une. Il faut croire sur parole, reprendre sans ciller le récit des médias « bien-pensants » dont on sait maintenant depuis longtemps que le mensonge est leur pain quotidien. Comme il fallait s’y attendre, Machover puise aux sources qui lui conviennent. Les manifestations du 11 juillet – préfabriquées et préparées de l’étranger grâce aux réseaux sociaux pour déclencher un « printemps cubain » – ont été loin d’être « pacifiques », à moins que des jets de pierre sur les policiers et leurs voitures, le renversement et l’incendie de ces mêmes voitures, les destructions de devantures de magasins et leur pillage, le blocage de rues avec des poubelles incendiées, les attaques à main armée, n’entrent dans cette catégorie ! Par ailleurs, les manifestations ne se sont pas déroulées – mais là Machover traduit un vœu en forme d’acte manqué – dans tout le pays, et n’ont réuni qu’une partie absolument infime de la population, alors que l’écriture veut nous faire croire qu’elles sont massives et presque pain quotidien. La justice n’a condamné que les auteurs d’exactions directes, et pas à des peines démentielles, juste celles que prévoit la loi.

Et si ces casseurs cubains sont des « prisonniers politiques », comment appeler ceux qui s’infiltrent dans les manifestations pacifiques dans toutes les villes de France ! En tout cas, les victimes cubaines de la répression censément impitoyable déclenchée par le « régime » n’ont perdu, elles, aucun œil, aucune main, ni aucun autre organe, comme cela s’est passé et continue de se passer en Macronie ! Quand on voit avec quel harnachement (j’allais écrire : acharnement, mais c’est tout aussi valable...) les polices antiémeutes du reste du monde, dont celle du premier (mais plus pour si longtemps, heureusement) monde dissolvent les manifestations, et que l’on sait comment a agi, en ce fameux 11 juillet, celle d’ici qui n’avait même pas de tenue ad hoc, on peut se demander de quel côté on réprime durement !

Mais, Machover prêche à des convertis et part gagnant : ce genre de tableau dantesque fait partie de la vision habituelle dont on bourre les yeux des aveugles, et ce ne sont pas ses lecteurs du Pen Club qui iront y fouiner de trop près... Notre défenseur de la liberté d’expression, en tant que nouveau membre à part entière du Pen Club, va donc le faire pour eux, remontant, faute de mieux, à vingt ans en arrière, à ce qui fut presque pour lui un moment de gloire, quand il descendit dans la lice et se fit mieux c0nnaître :

La poétesse Nancy Morejón est coutumière de ce genre de pétitions, visant à justifier les plus abominables crimes gouvernementaux. Ainsi, au cours du « printemps noir » 2003, il y a tout juste vingt ans, elle avait déjà paraphé un autre « Message » adressé aux « peuples du monde » pour appuyer l’exécution par les autorités de trois jeunes Cubains qui avaient tenté de détourner un bateau pour s’échapper de la prison que représentait Cuba pour eux et pour des millions d’exilés. Cette missive appuyait également l’emprisonnement et la condamnation de 75 dissidents à des peines allant jusqu’à vingt-huit ans.

Bien entendu, là, de nouveau, pas de contexte : le « castrisme » est un monstre sanguinaire qui ne s’ébat que dans le sang, en tous lieux et en tous temps, un point c’est tout ! Rappeler que Cuba était alors victime d’une vague de détournements d’avions et de bateaux dont les auteurs aboutissant toujours aux Etats-Unis étaient reçu à bras ouverts en héros, et non en délinquants ou terroristes, rappeler que l’administration Bush avait envoyé à la Section d’intérêts à La Havane (il n’y avait pas d’ambassade alors) un certain Cason dont la mission déclarée était de faire tout son possible pour liquider ce chancre à cent quarante kilomètres des côtes étasuniennes, rappeler que Bush avait déclaré sa guerre mondiale au terrorisme, autrement dit non aux vrais terroristes, dont beaucoup nés et grandis sous l’aile de Washington, mais aux gouvernements qui n’étaient pas à la botte, rappeler que ces « trois jeunes Cubains » avaient détourné un bateau avec des passagers à bord (dont des étrangers) qu’ils avaient pris en otage, ce qui est un crime punissable partout, que vous le vouliez ou non, monsieur Machover, et que les forces spéciales du ministère de l’Intérieur cubain parvinrent, même pas armées, à libérer ces otages et à capturer ces délinquants sans coup férir, serait-ce trop demander ? Eh ! bien, oui, soixante-quinze délinquants ont été condamnés à des peines de prison et les trois pirates de la mer à la peine capitale. Après ça, les détournements aériens et maritimes ont cessé.

Curieuse vision des choses, d’ailleurs : apparemment, commettre un crime (prendre des gens en otage) n’en est plus un dès lors que c’est pour échapper au castrisme ! Ce qui a été d’ailleurs la logique en place à Washington : des gens ayant assassiné pour « fuir le communisme » étaient reçus, je le répète, en héros et exonérés de toute faute, ce qui constituait bel et bien un encouragement à continuer de le faire. Mais pourquoi parler au passé ? Le mois dernier, deux Cubains ont volé jusqu’aux Etats-Unis, l’un en s’emparant d’un avion de fumigation qu’il pilotait et l’autre d’un ULM de tourisme : on les a reçus à bras ouverts, sans renvoyer à Cuba, comme le droit l’exige, ni les individus ni les appareils...

Voilà dans quel contexte concret Nancy Morejón a signé, avec bien d’autres, ce « Message » qui scandalise Jacobo Machover. Si celui-ci avait vécu alors à Cuba, il aurait constaté, soit dit en passant, que la majorité de la population cubaine était d’accord avec l’application de la peine capitale, qu’elle considérait comme une mesure de légitime défense face à la menace que représentait la politique de Bush fils. Mais, de ça, bien entendu, les gens comme Machover ne vous causeront jamais : dans leur récit, il y a toujours un énorme trou noir, l’absence des Etats-Unis, qui sont, hélas pour Cuba, la surdétermination qui informe (ou malforme) toute son existence, et pas seulement depuis 1959 ! Quant à la guerre économique impitoyable que la plus grande puissance de notre époque – et sans doute la plus sans scrupules et sans parole qu’ait connue l’Histoire – lui livre depuis maintenant plus de soixante ans, vous n’en entendrez jamais parler...

Parmi ces opposants figuraient d’innombrables poètes. Le plus connu d’entre eux était Raúl Rivero, décédé en exil en 2021, que j’avais eu l’honneur de traduire et de faire publier dans un volume intitulé Mandat de perquisition aux éditions Al Dante, l’une des maisons d’édition qui participent régulièrement au Marché de la Poésie. D’autres écrits de ce grand intellectuel ont paru chez Gallimard. Nancy Morejón, que le grand poète Reinaldo Arenas, mort en exil en 1990, critiquait déjà ouvertement il y a des décennies, est une complice et une propagandiste active du régime castriste, en place depuis plus de 64 ans !

« D’innombrables poètes »... Mazette ! La dictature, en tout cas, a quelque chose de bon : elle fait fleurir la poésie ! A moins que ce ne soit le résultat de l’obligation faite au petit peuple d’encenser le « régime » ! Ces anticastristes sont tellement obsédés qu’ils ne se rendent même pas compte des sottises qu’ils écrivent ! Quant à la référence Gallimard comme synonyme de qualité, ça, c’était à une autre époque bien révolue ! J’ai travaillé comme vendeur à la librairie Gallimard de la rue Raspail en 1969-1970, et je peux assurer qu’on veillait jalousement à ne pas ternir le prestige de celle qui se flattait de posséder le plus important fonds d’auteurs français et qui ne serait pas abaissée à l’époque à publier les piteux romans d’une Zoé Valdés ! (Qui semble d’ailleurs avoir complètement disparu de la circulation, elle qui rivalisait avec Machover à qui criaillerait le plus fort et occuperait le plus le devant de la scène...) Mais enfin, c’est de bonne guerre : il faut faire croire à l’opinion publique que les « innombrables » poètes et écrivains cubains meurent soit en prison soit en exil.

Et notre défenseur de la liberté de conclure :

Il est parfaitement incongru de lui attribuer la présidence d’honneur du Marché, une manifestation culturelle qui est aussi une affirmation de la liberté d’expression dans le monde. Sa réputation et son image en seraient considérablement ternies. Je vous demande instamment de corriger cette faute et de retirer à Nancy Morejón l’honneur qui lui a été malencontreusement attribué. Cela ne pourrait que contribuer à la liberté de Cuba, et bien sûr de sa poésie et de sa littérature, qui constituent le patrimoine commun de tous les écrivains et poètes à travers le monde.

Je ne vois pas, soit dit en passant, en quoi destituer Nancy Morejón contribuerait à la liberté de Cuba, mais enfin, quand on se bat depuis tant d’années pour une cause si perdue, on se console comme on peut...

Fin du premier épisode. Le lanceur d’alerte est intervenu. Que va faire le destinataire, un certain André Spire, président du Pen Club français ? Sachant en quoi consiste ce club et quels sont ses affiliés, on pouvait être sûr qu’il ferait chorus, et on ne se trompe pas. Qu’affirme donc le communiqué :