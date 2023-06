La lettre d'un pédiatre remettant en cause le vaccin pour enfants contre la COVID-19 a été envoyée à l'unité de désinformation (Epoch Times)

La lettre d'un pédiatre remettant en cause le vaccin pour enfants contre la COVID-19 a été envoyée à l'unité de désinformation Article originel : Pediatrician’s Letter Questioning COVID-19 Vaccine for Children Was Sent to Disinformation Unit Par Owen Evans Epoch Times, 11.06.23

Un pédiatre qui a coécrit une lettre remettant en question le vaccin à ARN messager (ARNm) pour les enfants avant sa mise en œuvre a été signalé à l'unité de désinformation du gouvernement.



En janvier, Westminster a confirmé qu'il avait surveillé les critiques du confinement, y compris les députés conservateurs et les journalistes, sur les plateformes de médias sociaux par l'intermédiaire de ses unités de désinformation, après que des documents aient été obtenus par le groupe de défense des libertés civiles Big Brother Watch.

La Dre Ros Jones, pédiatre consultante à la retraite qui fait partie de l'association HART, a constaté qu'elle avait fait l'objet d'une attention injustifiée de la part du gouvernement.

Le HART est un groupe constitué de médecins, d'universitaires, de scientifiques et d'autres personnes qui partagent leurs préoccupations concernant les politiques et les recommandations relatives à la pandémie de COVID-19.





Se tourner vers les enfants aussi vite que possible

En mai 2021, M. Jones a envoyé une lettre ouverte intitulée "Safety and Ethical Concerns Surrounding COVID-19 Vaccination in Children" ("Sécurité et préoccupations éthiques liées à la vaccination des enfants contre la COVID-19) aux principaux scientifiques britanniques chargés de la réponse à la pandémie.

Cette lettre a été envoyée à June Raine, PDG de la MHRA (Medicines & Healthcare Devices Regulatory Authority), à Wei Shen Lim, président du comité des vaccins COVID-19 du JCVI, à Chris Whitty, médecin en chef, et à Patrick Vallance, qui était à l'époque responsable scientifique.

La lettre a été cosignée par de nombreux scientifiques, dont Karol Sikora, l'un des plus grands spécialistes britanniques du cancer, et Angus Dalgleish, cancérologue et chercheur de renom sur les vaccins.

L'Epoch Times n'a pas été en mesure de vérifier si tous les scientifiques qui ont cosigné la lettre ont également été contrôlés...

