La guerre en Libye : Il ne s’agissait pas de pétrole, il s’agissait de devises et du dinar or (ICH)

Libye : Il ne s’agit pas de pétrole, il s’agit de devises et de prêts Article originel : Libya: It’s Not About Oil, It’s About Currency and Loans Par John Perkins* ICH, 26.08.2011 Note de SLT : La titraille est de la rédaction

Selon le FMI, la Banque centrale libyenne est détenue à 100 %. Le FMI estime que la banque a près de 144 tonnes d’or dans ses coffres. Il est significatif que dans les mois qui ont précédé la résolution de l’ONU qui a permis aux États-Unis et à leurs alliés d’envoyer des troupes en Libye, Mouammar Kadhafi ait ouvertement préconisé la création d’une nouvelle monnaie qui rivaliserait avec le dollar et l’euro. En fait, il a appelé les nations africaines et musulmanes à rejoindre une alliance qui ferait de cette nouvelle monnaie, le dinar d’or, leur principale forme de monnaie et de change. Ils vendraient du pétrole et d’autres ressources aux États-Unis et au reste du monde uniquement pour des dinars d’or.

Les États-Unis, les autres pays du G-8, la Banque mondiale, le FMI, la BRI et les sociétés multinationales ne voient pas d’un bon oeil les dirigeants qui menacent leur domination sur les marchés mondiaux des devises ou qui semblent s’éloigner du système bancaire international qui favorise les entreprises. Saddam Hussein avait préconisé des politiques similaires à celles exprimées par Kadhafi peu avant que les États-Unis n’envoient des troupes en Irak.

Dans mes interventions, je trouve souvent nécessaire de rappeler à l’auditoire un point qui me semble évident mais qui est mal compris par tant de gens : que la Banque mondiale n’est pas vraiment une banque mondiale du tout; c’est plutôt une banque étatsunienne. Idem pour son frère le plus proche, le FMI. En fait, si l’on examine les conseils d’administration de la Banque mondiale et du FMI et les votes de chaque membre du conseil, on constate que les États-Unis contrôlent environ 16 p. 100 des votes à la Banque mondiale... (Par rapport au Japon avec environ 7%, le deuxième plus grand membre, la Chine avec 4,5%, l’Allemagne avec 4,00%, et le Royaume-Uni et la France avec environ 3,8% chacun), près de 17% des votes du FMI (Comparé au Japon et à l’Allemagne avec environ 6% et le Royaume-Uni et la France avec près de 5%), et les États-Unis détiennent un droit de veto sur toutes les décisions importantes. En outre, le président des États-Unis nomme le président de la Banque mondiale.