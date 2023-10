Des avions étatsuniens bombardent des camions civils à la frontière syro-irakienne (The Cradle)

Des avions étatsuniens bombardent des camions civils à la frontière syro-irakienne

Article originel : US jets bomb civilian trucks on Syrian-Iraqi border

The Cradle, 31.10.23

Il s'agit de la deuxième frappe aérienne de Washington sur la Syrie depuis le déclenchement de la guerre entre Gaza et Israël et la multiplication des attaques de la résistance contre les bases d'occupation étatsuniennes.

Des avions de guerre étatsuniens ont lancé des frappes aériennes près de la frontière syro-irakienne tôt le 30 octobre, ciblant des camions civils qui avaient emprunté le point de passage d'Al-Bukamal.

"À 4 h 30 aujourd'hui, des chasseurs étatsuniens ont pris pour cible trois camions civils qui étaient entrés par la frontière irakienne avec sept missiles contenant des matériaux utilisés dans le domaine de l'électricité, des batteries et des produits de construction", ont déclaré des sources locales au média Al-Mayadeen.

Il s'agit de la deuxième attaque étatsunienne contre la Syrie depuis le déclenchement de la guerre Gaza-Israël le 7 octobre, qui a vu Washington consolider fortement sa présence dans la région alors que ses bases et ses troupes sont de plus en plus attaquées en Irak et en Syrie.

Le 27 octobre, le Pentagone a annoncé que des avions de guerre étatsuniens avaient mené des raids aériens à minuit dans le gouvernorat syrien de Deir Ezzor, visant prétendument deux installations de stockage utilisées par le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC).

"Ces frappes d'autodéfense de précision sont une réponse à une série d'attaques continues et généralement infructueuses contre le personnel étatsunien en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l'Iran", a déclaré le secrétaire étatsunien à la défense, Lloyd Austin, dans un communiqué....

Lire la suite