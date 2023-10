Un record de 6,9 millions de personnes déplacées en République démocratique du Congo selon l'ONU (AFP)

Un record de 6,9 millions de personnes déplacées en République démocratique du Congo : ONU Article originel : Record 6.9 million internally displaced in DR Congo: UN AFP, 31.10.23

Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo a atteint le chiffre record de 6,9 millions en raison de l'escalade de la violence, ont déclaré les Nations Unies lundi.

"Avec la poursuite du conflit et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus importantes crises humanitaires et de déplacement interne au monde", a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué.