Pourquoi nous serons à la manif pour soutenir le peuple palestinien pour un arrêt immédiat de l’offensive israélienne sur Gaza soutenue par les USA et la France (Oy Gevalt)

Pourquoi nous serons à la manif

Oy Gevalt, 27.10.23



Nous, juif·ve·s, queer, Israélien·ne·s, Etasunien·ne·s et/ou Français·e·s, vivant en France, appelons à rejoindre les rassemblements en soutien aux Palestinien.ne.s pour un arrêt immédiat de l’offensive israélienne sur Gaza, soutenue notamment par les États-Unis et la France.



Le 13 octobre, nous disions notre difficulté à participer à une mobilisation où nous craignions de ne pas avoir la place d’exprimer notre émotion quant aux morts et aux otages civil·e·s israélien·ne·s du Hamas. Face à la violence sans précédent de la réponse militaire israélienne, nous sentons aujourd'hui l’urgence de nous joindre aux manifestations pour appeler à un cessez-le-feu.

Nous y serons pour exiger du gouvernement français qu’il arrête son soutien au siège et au massacre de la population de Gaza. Ce soutien se rend complice de la déshumanisation des Gazaoui.e.s, il met en danger la vie des otages encore retenu·e·s par le Hamas, ainsi que celle de tou·te·s les Israélien.ne.s et Palestinien.ne.s, au vu du risque imminent d’embrasement régional, voire mondial.

Nous y serons pour dire notre terreur et notre colère face à la fascisation accélérée de l'État d’Israël, qui utilise ces jours-ci la douleur, le deuil et la peur face à l’attaque du Hamas pour imposer son projet suprémaciste et faire taire toute opposition.

Nous y serons ensemble, en tant que juif.ve.s, pour redire notre opposition aux politiques racistes et coloniales en Israël-Palestine.

Nous y serons parce que nous pensons que la lutte pour la libération de la Palestine est la condition de la liberté et de la sécurité de toutes les personnes, juives et arabes, qui vivent sur ces territoires. Nous y serons pour construire notre place dans cette lutte, sans complaisance envers les enthousiasmes qui se sont exprimés depuis le 7 octobre pour la violence du Hamas. Nous y serons, en dépit des expressions d’antisémitisme qui persistent et à ce que nous percevons comme une certaine insensibilité face à celles-ci, y compris chez nos camarades. Nous y serons aussi pour dire notre refus de l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme à des fins islamophobes, notre refus des amalgames et du chantage à l’antiterrorisme qui sévissent dans ce pays en pleine dérive autoritaire.

Nous y serons, le samedi 28 octobre 2023 à Paris, et nous appelons tou.te.s celles et ceux qui se reconnaissent dans ces raisons à nous y rejoindre. Il y a urgence à faire entendre toutes nos voix et ne pas laisser la brutalisation du monde briser nos alliances queer, décoloniales et antiracistes.

La collective Oy Gevalt !

