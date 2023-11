Alors que la visite de Blinken révèle la complicité d’Ankara, les syndicats italiens, grecs et turcs appellent à l’action militante pour mettre fin au génocide israélien (WSWS)

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, s’est rendu en Turquie lundi dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient, alors qu’Israël poursuit son génocide des Palestiniens à Gaza et qu’une guerre se prépare contre l’Iran.

La Turquie, membre de l’OTAN et alliée d’Israël, craint que la guerre de Gaza et la possibilité d’un conflit régional visant l’Iran ne nuisent à ses intérêts. À cela s’ajoute la sympathie écrasante du peuple turc pour les Palestiniens contre le régime sioniste soutenu par les États-Unis et ses alliés de l’OTAN.

La visite de Blinken a été marquée par les préoccupations d’Ankara concernant le soutien indéfectible de Washington et de ses alliés européens au génocide israélien et par ses efforts pour dissimuler sa complicité dans ce crime face à l’opposition populaire croissante.

Au lieu de rencontrer Blinken, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a choisi de se rendre dans sa ville natale de Rize. À sa descente d’avion, Blinken a été accueilli avec le protocole le plus bas par le gouverneur adjoint d’Ankara. Malgré une réunion de deux heures et demie avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, aucun communiqué de presse commun n’a été publié....

