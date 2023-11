Antisémitisme : "Les Juifs ne sont pas dupes de l'extrême droite" (Arrêt sur images)

Que se passe-t-il depuis le 7 octobre ? Le ministère de l'Intérieur annonce une hausse spectaculaire du nombre de signalements d'actes antisémites : 4 000 en un mois reçus par la plateforme Pharos. Beauvau a recensé de son côté plus de 1 000 actes antisémites. À titre de comparaison, pour l'année 2021, on en comptabilisait 589. En réponse, une marche contre l'antisémitisme est organisée dimanche à Paris, mais ça coince : le RN et Renconquête seront présents. Faut-il défiler à leurs côtés ? En toile de fond, il y a aussi la question de l'importation du conflit israélo-palestinien, formule vieille comme le conflit, désuète peut-être. On en discute avec nos deux invités du jour, qui portent deux regards radicalement différents sur ces questions, deux visions qui traversent et peut-être fracturent aujourd'hui la communauté juive en France. L'un ira défiler dimanche, l'autre pas. Nous recevons cette semaine Émile Ackermann, rabbin d'une synagogue orthodoxe moderne à Paris, auteur de N'oublions pas qui nous sommes : réflexions sur les minorités visibles (Seuil, 2023) ; Simon Assoun, coordinateur de l'Union juive française pour la paix et membre de Tsedek !, collectif de Juives et Juifs décoloniaux.



Les responsables communautaires doivent-ils se positionner sur le conflit ?

Pour Simon Assoun, les prises de position des représentants de la communauté juive de France accentuent la pression sur ses membres, en les englobant dans un soutien à Israël et à l'action militaire en cours à Gaza. Une vision que réfute Émile Ackermann, qui y voit une inversion accusatoire : avant de les soutenir et de lutter contre l'antisémitisme, il faudrait que la communauté juive prenne d'abord position sur le conflit israélo-palestinien.