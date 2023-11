Biden et Trump donnent un blanc-seing à Israël pour commettre des crimes de guerre (ICH)

Biden et Trump donnent un blanc-seing à Israël pour commettre des crimes de guerre Article originel : Biden and Trump give Israel blank check to commit war crimes Par Jon Reynolds ICH, 30.11.23

Dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, le gouvernement israélien a passé son temps - et, si vous vivez aux États-Unis, l'argent de vos impôts - à bombarder des hôpitaux, des mosquées, des écoles, des camps de réfugiés et des quartiers entiers. Des générations de familles ont été rayées de la carte. À un moment donné, un enfant palestinien était tué toutes les dix minutes. Et à travers tout cela, une chose est apparue très clairement : que Donald Trump ou Joe Biden soit à la Maison Blanche, Israël aura un chèque en blanc pour commettre des atrocités à l'infini.

"Je suis un sioniste", a déclaré le vice-président Joe Biden à Shalom TV en 2008. "Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste.

En 2013, le vice-président Biden s'est présenté devant l'American Israel Pubic Affairs Committee (AIPAC) pour récapituler le soutien de l'administration Obama à Israël au cours de son premier mandat :

"Nous avons organisé les exercices militaires conjoints les plus réguliers et les plus importants jamais réalisés. Nous avons investi 275 millions de dollars dans le Dôme de fer, dont 70 millions de dollars que le président a ordonné de dépenser en urgence l'année dernière - pour augmenter la production de batteries et d'intercepteurs du Dôme de fer".