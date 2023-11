La Chambre des représentants approuve un programme d'aide militaire de 14,3 milliards de dollars en faveur d'Israël (Democracy Now)

La Chambre des représentants approuve un programme d'aide militaire de 14,3 milliards de dollars en faveur d'Israël Article originel : House Approves $14.3 Billion Military Aid Package for Israel Democracy Now! 3.11.23

Plus d'argent pour des bombes qui tuent des civils et des enfants palestiniens

La Chambre des représentants a approuvé un programme d'aide militaire à Israël d'un montant de 14,3 milliards de dollars, en grande partie selon les lignes du parti. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les démocrates ne reprendront pas le projet de loi après que les républicains de la Chambre ont exclu le financement de l'armée ukrainienne et proposé de réduire le financement du fisc pour payer les armes destinées à Israël. Le président Biden a demandé au Congrès un plan de dépenses d'urgence de 106 milliards de dollars comprenant des fonds pour Israël, Taïwan et l'Ukraine. La demande comprend une disposition sans précédent visant à renoncer entièrement à la notification au Congrès de la vente future d'équipements militaires et d'armes à Israël, y compris des stocks de missiles balistiques et d'obus d'artillerie. La vice-présidente Kamala Harris s'exprime depuis Londres, jeudi, après s'être entretenue avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.

La vice-présidente Kamala Harris : "Nous n'allons pas créer de conditions au soutien que nous apportons à Israël pour se défendre".

La Maison Blanche continue d'exclure les appels à un cessez-le-feu à Gaza, un jour après que M. Biden ait déclaré que l'armée israélienne devrait permettre des "pauses humanitaires". Jeudi, le sénateur démocrate de l'Illinois Dick Durbin est devenu le premier membre du Sénat à appeler à un cessez-le-feu, lors d'une interview sur CNN...

