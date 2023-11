Les appels au cessez-le-feu se multiplient (The Intercept)

Israël rejette les appels au cessez-le-feu et entame des invasions terrestres dans la bande de Gaza, alors que le nombre de victimes civiles s'alourdit.



Plus de 3 000 enfants ont été tués à Gaza depuis qu'Israël a commencé à bombarder l'enclave il y a trois semaines. Selon Save the Children, le nombre d'enfants tués dans le conflit a dépassé le nombre annuel d'enfants tués dans les conflits à travers le monde depuis 2019.

Cette semaine sur Intercepted, Murtaza Hussain est rejoint par Khaled Elgindy, directeur du programme sur la Palestine et les affaires palestino-israéliennes au Middle East Institute et auteur de "Blind Spot : America and the Palestinians, From Balfour to Trump". Hussain et Elgindy discutent des derniers développements de la guerre contre Gaza, du rôle du gouvernement étatsunien dans cette crise et de ce que l'avenir pourrait réserver à la poursuite de la violence....

