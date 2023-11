Les États-Unis aident Israël à commettre et à dissimuler des crimes de guerre (MoA)

Les États-Unis aident Israël à commettre et à dissimuler des crimes de guerre

Article originel : U.S. Is Helping Israel To Commit And Hide War Crimes

Moon of Alabama, 22.11.23

Certains titres sont tout simplement étranges :

- US has sent Israel data on aid group locations to try to prevent strikes ("Les États-Unis ont envoyé à Israël des données sur l'emplacement des groupes d'aide pour tenter d'empêcher les frappes") - Politico

Quiconque a assisté au fil des ans aux massacres commis régulièrement par les forces d'occupation israéliennes comprendra immédiatement que ce titre signifie vraiment ceci :

Les États-Unis fournissent à Israël des données de ciblage pour les bombardements des groupes d'aide en Palestine.