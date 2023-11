RDC : Les rebelles du M23 reprennent Kishishe, où ils sont accusés d'avoir commis un massacre en 2022

Article originel : DRC: M23 rebels recapture Kishishe, where they are accused of a massacre in 2022

Africa News, 14.11.23



Les rebelles du M23 ont repris le village de Kishishe, dans l'est de la République démocratique du Congo, où ils sont accusés d'avoir commis un massacre fin novembre 2022, tuant quelque 170 personnes selon l'ONU, ont indiqué mardi des sources locales...

Lire la suite