Selon Scott Ritter si Israël met en place son plan de nettoyage ethnique avec l'Egypte, "elle commet un suicide" (Vidéo)

"Israel is committing SUICIDE if they do this in Egypt" Scott Ritter | Redacted with Clayton Morris/ "Israël commet un SUICIDE s’ils le font en Egypte" Scott Ritter | Rédigé avec Clayton Morris Des documents récemment divulgués montrent le plan d’Israël pour repousser 2,3 millions de Palestiniens hors de Gaza et en Égypte. L’ancien inspecteur des armes de l’ONU Scott Ritter dit que ce serait un crime de guerre et l’Égypte ne le tolérera pas. En outre Ritter dit que ce serait un suicide pour Israël s’il continue sur cette voie.