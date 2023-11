Une base de données en ligne sur les atrocités a exposé des milliers de personnes vulnérables en RDC (The Intercept)

L'université de New York et Human Rights Watch ont accidentellement exposé jusqu'à 8 000 victimes, journalistes et activistes à cause d'une erreur de sécurité élémentaire.

Une base de données en ligne sur les atrocités a exposé des milliers de personnes vulnérables au Congo Article originel : Online Atrocity Database Exposed Thousands of Vulnerable People in Congo The Intercept, 17.11.23

Un projet conjoint de Human Rights Watch et de l'Université de New York visant à documenter les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été mis hors ligne après avoir exposé les identités de milliers de personnes vulnérables, y compris des survivants de massacres et d'agressions sexuelles.

Le Kivu Security Tracker (KST) est une "carte de crise centrée sur les données" des atrocités commises dans l'est du Congo, utilisée par des décideurs politiques, des universitaires, des journalistes et des militants pour "mieux comprendre les tendances, les causes de l'insécurité et les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme", selon le site désactivé. Cela inclut les massacres, les meurtres, les viols et les violences contre les activistes et le personnel médical par les forces de sécurité de l'État et les groupes armés, selon le site.

Mais les protocoles de sécurité laxistes du KST semblent avoir accidentellement doxxé jusqu'à 8 000 personnes, dont des militants, des survivants d'agressions sexuelles, des membres du personnel des Nations unies, des représentants du gouvernement congolais, des journalistes locaux et des victimes d'attaques, comme l'a révélé une analyse d'Intercept. Des centaines de documents - dont 165 feuilles de calcul - qui se trouvaient sur un serveur public contenaient les noms, lieux, numéros de téléphone et affiliations organisationnelles de ces sources, ainsi que des informations sensibles sur quelque 17 000 "incidents de sécurité", tels que des massacres, des actes de torture et des attaques contre des manifestants pacifiques.