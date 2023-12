Guerre perdue contre le Hamas, Netanyahu sera évincé selon un ancien chef d'état-major israélien (Al Mayadeen)

Guerre perdue contre le Hamas, Netanyahu sera évincé selon un ancien chef d'état-major israélien

Article originel : Lost war against Hamas, Netanyahu to be ousted: Former Israeli chief

Al Mayadeen, 23.12.23

L’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, Dan Halutz, affirme que la seule victoire à remporter dans cette guerre est l’éviction du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.



L’ancien chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Dan Halutz, a déclaré que Israël a perdu la guerre contre le Hamas, soulignant que la seule victoire à remporter est le renversement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le correspondant de Israel Channel 14, Yishai Friedman, a publié un enregistrement de sa conversation avec Halutz à Haïfa avec des militants de protestation antigouvernementales, qui a eu lieu pendant la guerre. Dans la conversation, Halutz a déclaré : "Il n’y aura pas d’image de victoire parce que l’image reflète la perte de 1.300 vies et 240 prisonniers, malgré leur retour, et environ 200.000 réfugiés qui n’ont pas réussi à retourner chez eux."

Halutz a poursuivi en exprimant, "Pour moi, l’image de la victoire sera lorsque le Premier ministre Netanyahu se retirera."