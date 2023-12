Une députée européenne qualifie Ursula Von der Leyen de "Madame génocide" (Vidéo)

Lire aussi :

- Ummid.com 17.10.23 'How dare you say we are with Israel': EU Parliamentarian Slams Commission Chief ("Comment osez-vous dire que nous sommes avec Israël ? Une parlementaire européenne s'en prend à la cheffe de la Commission")

Clare Daly a également qualifié les bombardements effrontés de Gaza perpétrés par le gouvernement sioniste d’extrême droite de Benjamin Netanyahu en Israël de « punition collective », « illégaux » et de « crimes de guerre »....