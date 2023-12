Meta (Facebook et Instagram) censure systémiquement les contenus soutenant la Palestine (Human Rights Watch)

Meta : Censure systémique des contenus évoquant la Palestine

Article originel : Meta: Systemic Censorship of Palestine Content

Human Rights Watch, 20.12.23

Réviser les politiques déficientes; améliorer la transparence





(New York) - Les politiques et les systèmes de modération de contenu de Meta ont de plus en plus réduit au silence les voix qui soutiennent la Palestine sur Instagram et Facebook à la suite des hostilités entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le rapport de 51 pages, « Méta’s Broken Promises : Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook » documente une tendance à supprimer et à supprimer indûment les discours protégés, y compris l’expression pacifique en faveur de la Palestine et le débat public sur les droits de l’homme palestiniens. Human Rights Watch a constaté que le problème provient de politiques Meta imparfaites et de leur mise en œuvre incohérente et erronée, de la dépendance excessive envers les outils automatisés pour modérer le contenu et de l’influence indue du gouvernement sur les suppressions de contenu...



