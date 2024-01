L’Union européenne adopte la politique de l’extrême droite en matière de réfugiés (WSWS)

« Le 20 décembre 2023 entrera dans l’histoire », a déclaré Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, après que les représentants des États membres de l’UE et du Parlement européen se sont finalement mis d’accord sur une réforme du régime d’asile européen commun (RAEC) quelques jours avant Noël. Elle était « très fière que nous ayons trouvé et mis en œuvre des solutions avec le Pacte sur l’immigration et l’asile ».

Dans son communiqué de presse, l’UE demande à ses États membres de créer « des capacités adéquates, en termes d’accueil et de ressources humaines » – en particulier, 30.000 places de détention – afin de « leur permettre à tout moment de mener à bien la procédure à la frontière et d’exécuter les décisions de retour pour un nombre déterminé de demandes ».

Les mesures prévues sont barbares et rappellent les périodes les plus sombres de l’histoire européenne. Avec cet accord, « la vision dystopique d’une Europe de centres de détention [...] deviendra réalité », écrit l’organisation de défense des réfugiés Pro Asyl. Eve Geddie, directrice du Bureau des institutions européennes d’Amnesty International, met en garde :

Le Parlement et le Conseil de l’Europe se sont mis d’accord sur une action plus décisive contre les migrants illégaux. Contrôles, enregistrement de tous les citoyens non européens sans passeport, sans exception, et centres d’asile directement aux frontières extérieures pour expulser les immigrants des pays sûrs le plus rapidement possible. L’AfD réclame tout cela depuis longtemps.

Ce jour entrera en effet dans l’histoire comme celui où l’UE et ses gouvernements nationaux ont ouvertement adopté le programme anti-réfugiés de l’extrême droite. La mise en œuvre des « solutions » approuvées par l’UE signifie l’abolition du droit d’asile, l’expansion de la forteresse Europe, des déportations massives et la détention même de femmes et d’enfants dans des centres de déportation semblables à des camps de concentration.

Pratiquement tous les réfugiés qui survivent à leur traversée mortelle de la Méditerranée sont concernés par ces mesures. La procédure frontalière sera appliquée lorsqu’un réfugié « présente une demande à un point de passage frontalier extérieur après avoir été appréhendé en relation avec un franchissement illégal de la frontière et après avoir été débarqué à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage en mer », selon le communiqué de presse de l’UE.

L’application de ces procédures frontalières est « obligatoire » pour trois groupes de personnes demandant une protection :

Les personnes originaires de pays d’origine avec un « taux de reconnaissance inférieur à 20 pour cent »

Les personnes – y compris les mineurs non accompagnés – considérées comme « une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public »

Les personnes en quête de protection qui sont accusées d’avoir « induit les autorités en erreur par de fausses informations ou par la dissimulation d’informations »

Pro Asyl qualifie de « particulièrement dramatique » le fait qu’il n’y ait pas d’exception, même pour les enfants et leurs familles. Cela « signifie en fin de compte la détention de mineurs pendant des mois, ce qui est incompatible avec la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ».

Aux yeux de l’UE, les réfugiés ne sont pas des personnes ayant des droits et nécessitant une protection, mais des ennemis potentiels qui doivent être surveillés, déportés et éradiqués.

« Un autre pilier du pacte est la réglementation sur le contrôle », se vante l’UE. Son objectif est de « renforcer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ». Il « garantit également que la procédure adéquate – telle que le rapatriement vers le pays d’origine ... – est engagée ». Les contrôles comprennent « des vérifications d’identité, de santé et de sécurité, ainsi que la prise d’empreintes digitales et l’enregistrement dans la base de données Eurodac ».

En outre, la nouvelle loi comprend des règles qui s’appliquent lorsque « les migrants sont instrumentalisés à des fins politiques, c’est-à-dire lorsque des acteurs étatiques étrangers utilisent les flux migratoires pour tenter de déstabiliser l’UE et ses États membres ». Dans ce cas, les États membres seront autorisés à détenir tous les demandeurs d’asile à leurs frontières.

Il s’agit d’une novlangue orwellienne qui renverse la réalité. En fait, c’est l’UE qui « instrumentalise » les réfugiés de plusieurs manières, ce qui a des conséquences meurtrières. Après avoir détruit des pays entiers avec leurs guerres néocoloniales en Afrique et au Moyen-Orient, les principales puissances européennes de l’OTAN et les États-Unis ont décidé de laisser mourir les réfugiés afin de dissuader les autres et de les éloigner de la « forteresse Europe ». Selon les chiffres officiels, plus de 28.000 personnes se sont noyées en Méditerranée rien que depuis 2014. Cette année a été la plus meurtrière depuis 2020, avec plus de 2500 morts.

Aujourd’hui, les mêmes gouvernements européens qui ont cyniquement justifié les guerres passées en les qualifiant d’interventions « humanitaires » organisent un bain de sang encore plus grand. Ils intensifient l’offensive de guerre de l’OTAN contre la Russie en Ukraine, qui a déjà coûté des centaines de milliers de vies. Au Moyen-Orient, ils soutiennent ouvertement le génocide des Palestiniens par Israël et préparent une guerre plus large contre l’Iran et ses alliés, qui transformera toute la région en un véritable brasier.

La terreur contre les réfugiés et l’escalade de la guerre sont directement liées. Plus les classes dirigeantes poursuivent agressivement leurs objectifs de guerre impérialiste et font avancer l’austérité sociale qui y est associée, plus elles s’appuient sur la dictature et le fascisme pour réprimer l’opposition sociale et politique croissante à l’intérieur du pays. Par leur agitation incessante, les politiciens et les médias cherchent à faire des réfugiés et des immigrés les boucs émissaires de la profonde crise sociale, tout en renforçant l’extrême droite.

Les attaques contre les réfugiés ne sont que le fer de lance d’une attaque globale contre les droits démocratiques de l’ensemble de la classe ouvrière. Ces dernières semaines, des efforts ont été déployés dans toute l’Europe pour réprimer les manifestations de masse contre le génocide à Gaza. En Allemagne, en particulier, ce processus est bien avancé : les interdictions de manifester, les attaques contre les artistes critiques, les opérations policières brutales contre les étudiants dans les universités et les raids contre les groupes de gauche font désormais partie de la routine quotidienne.

L’offensive réactionnaire est menée en particulier par les partis soi-disant « de gauche » et libéraux.

En Allemagne, les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts du gouvernement organisent l’offensive guerrière et autoritaire et célèbrent le durcissement des lois sur l’asile. « Nous limitons ainsi l’immigration irrégulière et soulageons les pays particulièrement touchés, dont l’Allemagne », a écrit le chancelier Olaf Scholz (SPD) sur X/Twitter. L’accord est une « décision très importante », a-t-il ajouté.

La ministre verte des Affaires étrangères Annalena Baerbock a également salué l’accord, publiant une déclaration décrivant l’accord comme « nécessaire de toute urgence et attendu depuis longtemps ».

En France, le président Emmanuel Macron a formé une coalition avec le parti d’extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national, afin de faire adopter par le Parlement l’une des lois les plus strictes de l’UE en matière d’immigration. Les mesures adoptées sont racistes de part en part. La loi bloque l’accès des immigrés aux prestations sociales pendant cinq ans, et même les jeunes nés et élevés en France ne recevront plus automatiquement la nationalité française à l’âge de 18 ans.

La pseudo-gauche européenne ouvre la voie à cette politique. Par exemple, la réforme du régime d’asile européen commun (RAEC) a été élaborée sous la direction de la coalition espagnole PSOE/Sumar, qui occupe actuellement la présidence du Conseil européen et continue d’être soutenue par le parti de pseudo-gauche Podemos.

À bien des égards, Madrid, Berlin et Bruxelles ont pris pour modèle le gouvernement grec de la pseudo-gauche Syriza. Syriza a massivement durci la politique d’immigration entre 2015 et 2019, en alliance avec les Grecs indépendants (Anel), un parti d’extrême droite, et a introduit des mesures similaires à celles actuellement mises en œuvre par l’UE. Ces mesures comprenaient l’entassement des réfugiés dans des « hotspots » semblables à des camps de concentration, tels que Moria, des refoulements illégaux et l’utilisation de l’armée contre les migrants dans la mer Égée.

L’accord européen sur l’asile, qui doit être définitivement adopté avant les élections européennes, qui se tiendront du 6 au 9 juin 2024, menace des millions de personnes, mais il clarifie aussi la situation. Le fait que toutes les sections de la classe dirigeante soutiennent une politique de terreur contre les réfugiés montre que les travailleurs et les jeunes ne sont pas simplement confrontés à l’un ou l’autre gouvernement, mais à l’ensemble de la classe dirigeante et à son système social.

Le capitalisme européen ne peut être réformé. Il doit être aboli par un mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière européenne et remplacé par les États socialistes unis d’Europe.

Le Sozialistische Gleichheitspartei (le Parti de l’égalité socialiste) et ses organisations sœurs à travers l’Europe utiliseront la campagne électorale européenne pour armer les protestations et les grèves croissantes des travailleurs européens avec un programme socialiste international, et pour construire la Quatrième Internationale à travers le continent et dans le monde en tant que nouvelle direction politique. Ce n’est qu’ainsi que les droits démocratiques pourront être défendus, que les guerres et les génocides pourront être stoppés et que la barbarie capitaliste pourra être abolie.

(Article paru en anglais le 28 décembre 2023)