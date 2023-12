Israël est incapable d'éliminer le Hamas et devra se retirer selon des informations de Ynet (Al Mayadeen)

Israël est incapable d'éliminer le Hamas et devra se retirer : Rapports Article originel : 'Israel' unable to eliminate Hamas, will have to withdraw: Reports Al Mayadeen, 24.12.23

Les forces d'occupation israéliennes pourraient devoir quitter la bande de Gaza avant que leur principal objectif militaire, l'élimination complète du mouvement de résistance Hamas, ne soit atteint, selon le site web israélien Ynet.



Le journaliste israélien et analyste des affaires politiques et militaires Ronen Bergman a écrit qu'il s'était entretenu avec un haut fonctionnaire du gouvernement sous le couvert de l'anonymat, et que ce dernier avait fulminé contre l'invasion de la bande de Gaza par l'occupant israélien.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il se sentait nauséeux et dégoûté après chaque entretien qu'il avait avec plusieurs responsables du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, notamment en raison des instructions qu'il recevait concernant l'invasion en cours, dont les objectifs, selon le fonctionnaire, étaient la "destruction de l'infrastructure, des capacités et du pouvoir du Hamas", ainsi que la libération de tous les otages.

L'invasion a été lancée dans le but de faire pression sur le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya al-Sinwar, pour qu'il conclue un accord d'échange de prisonniers et qu'il libère les captifs.



Malgré les nombreux revers et échecs, les responsables israéliens insistent sur le fait que l'invasion terrestre doit se poursuivre "à la fois pour atteindre le premier objectif, le démantèlement des organisations [de la Résistance], et le second : mettre suffisamment de pression sur al-Sinwar pour qu'il capitule et accepte un accord qu'Israël peut accepter".

Le journaliste israélien a fait valoir que cela rappelle la situation qui prévalait avant la guerre de 2006 contre le Liban, lorsque les Israéliens avaient affirmé, dans les jours précédant l'agression, qu'ils disposaient d'une puissance de feu suffisante pour neutraliser et détruire complètement les capacités du Hezbollah à attaquer des cibles israéliennes.

Les Israéliens ont affirmé que le Hezbollah ne disposait que de quelques Katiouchas et qu'il ne pouvait pas atteindre les forces d'occupation israéliennes. En réalité, il s'est avéré qu'il y avait des Katiouchas et bien plus encore.

"Il ne s'agit pas d'une question de recul ou d'une conclusion à laquelle on ne peut parvenir qu'après coup", a-t-il déclaré, affirmant que les médias avaient mis en garde les Israéliens, avant l'invasion de Gaza, contre le risque de les induire en erreur sur la facilité avec laquelle ils pourraient mener l'agression terrestre.