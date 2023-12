Joyeux Noël ! Nous devrions tous être emprisonnés en prison à La Haye (The Intercept)

Joyeux Noël ! Nous devrions tous être emprisonnés en prison à La Haye.

Par Jon Schwarz, Elise Swain

The Intercept, 24.12.23



Parce que la joie humaine est un anathème pour nous, nous attirons votre attention de vacances sur votre complicité dans la violence en Israël et en Palestine.

Le Grinch tente de localiser un seul Etatsunien qui n'a pas sa place dans le centre de détention de La Haye. Le Grinch : Getty Images

Nous espérons que tous les lecteurs de The Intercept jouissent de la paix et du contentement dans leur famille en cette période de fêtes de fin d'année. En effet, la joie humaine est un anathème pour nous, et notre politique institutionnelle consiste à localiser de telles émotions et à les détruire. Nous avons déjà tenté d'anéantir votre joie de Noël en évoquant les enfants qui vivent dans la peur de nos drones tueurs et la façon dont le capitalisme nous tue tous. Cette année, nous aimerions souligner que, dans un univers juste, tous les citoyens des États-Unis et de l'Union européenne seraient actuellement incarcérés dans la prison internationale de La Haye aux Pays-Bas. Nous avons tous commis de nombreux crimes, mais le plus marquant aujourd'hui est notre complicité dans l'ultraviolence de ces derniers mois en Israël et en Palestine. Cela inclut la complicité dans les attaques du 7 octobre par le Hamas, de la même manière que les Etatsuniens blancs qui n'ont pas réussi à déraciner l'esclavage ont été complices de la mort des cinq douzaines d'hommes, de femmes et d'enfants tués par Nat Turner et ses partisans en 1831.

La prison de La Haye - officiellement le "quartier pénitentiaire des Nations unies" - a actuellement une capacité de 52 places. Comme nous sommes 750 millions aux Etats-Unis et dans l'UE, il faudrait l'agrandir un peu. Mais ce ne serait pas si mal. Le centre de détention comprend un accès "à l'air frais, à l'exercice, aux soins médicaux, à l'ergothérapie [et] à l'accompagnement spirituel". Cette dernière partie est particulièrement importante, car nous aurons besoin d'un être d'une infinie miséricorde pour nous sortir de là. Il ne s'agit pas d'un conseil pour que nous restions assis à nous sentir coupables. Cela ne fait de bien à personne, et surtout pas aux habitants de Gaza et de Cisjordanie. Mais nous pensons que nous devons 1) reconnaître que nous sommes coupables, 2) enquêter sur la manière dont nous avons commis ces crimes et 3) cesser de les commettre immédiatement. Tout cela semble terrible. Joyeux Noël et commençons à présent.

L'échec de l'imagination Notre plus grand crime est inscrit dans le système d'exploitation défaillant du cerveau humain. Les gens aiment instinctivement aider les autres, ce qui est magnifique. Le problème, c'est que nous sommes cognitivement incapables de percevoir plus de 150 autres personnes comme des êtres humains à part entière. Les 8 milliards d'individus restants sur Terre sont une masse indifférenciée de protoplasme dont nous pouvons facilement être convaincus qu'elle essaie de nous tuer. Hillel l'Ancien a tenté de résoudre ce problème en expliquant : "Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain : c'est là toute la Torah ; le reste, c'est l'explication". Quelques années plus tard, Jésus s'est montré plus astucieux en informant ses disciples : "Je vous le dis en vérité, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait". En d'autres termes, Jésus dit à son auditoire : "Vous me connaissez et vous m'aimez bien, n'est-ce pas ? Je suis l'une des 150 personnes que vous considérez comme humaines ? Eh bien, accrochez-vous,à votre putain de chapeau parce que tous les autres habitants de la Terre sont aussi humains que moi." À Noël, Jésus dirait : "Plusieurs bébés Jésus ont été massacrés dans un kibboutz. De plus, des avions de chasse Lockheed bombardent un tas de bébés jésus avec des bombes de la série MK80 de General Dynamics Des centaines de bébés jésus ont été déchiquetés et écrasés. Ensuite, beaucoup de ces bébés jésus ont été amenés à l'hôpital à dos d'âne sur des routes jonchées de décombres, mais c'était inutile parce que l'hôpital était à court d'anesthésiants et de fournitures depuis longtemps. Depuis le 7 octobre, l'équivalent explosif de la bombe nucléaire utilisée par les États-Unis à Hiroshima a été largué sur les 2,3 millions de bébés et d'anciens bébés jésus de Gaza". Paradoxalement, les gens ont besoin d'une imagination puissante pour percevoir la réalité, y compris la réalité que les autres sont aussi des personnes. Nous n'avons pas su utiliser notre imagination pour comprendre réellement ce qu'Hillel et Jésus essayaient de nous dire. Nous voilà donc dans la situation actuelle.

L'échec de l'action Notre manque d'imagination a conduit à un manque d'action, en particulier de la part du gouvernement étatsunien. Si nous avions vu le monde clairement, nous aurions compris que l'occupation israélienne de Gaza et de la Cisjordanie est, depuis 56 ans, à la fois une urgence humaine permanente et un gros problème pour l'empire étatsunien. Dans son autobiographie "My American Journey", le secrétaire d'État Colin Powell décrit l'USS New Jersey bombardant Beyrouth en 1983 pour soutenir l'invasion israélienne du Liban. "Ce que nous avons tendance à oublier dans de telles situations, c'est que d'autres personnes réagissent de la même manière que nous le ferions", écrit Powell. "Et comme ils ne pouvaient pas atteindre le cuirassé, ils ont trouvé une cible plus vulnérable. Il s'agit des casernes militaires étatsuniennes et françaises, qui ont été détruites simultanément par des camions piégés, tuant 307 personnes. Nous aurions pu utiliser le point d’inflexion du 11 septembre 2001 pour comprendre — ce sont des mots difficiles à écrire — la sagesse de Powell. Les attentats du 11 septembre ont été largement motivés par le désir d’Al-Qaïda de prendre le pouvoir dans le monde arabe en représailles contre les États-Unis pour notre soutien à la politique israélienne. Et ce n’était pas un signe que les Musulmans sont « intrinsèquement mauvais ». Cela montre plutôt que ce sont des gens comme nous, et donc certains d’entre eux seront inévitablement aussi épouvantables que certains d’entre nous. Si nous avions vu cela, nous aurions fait en sorte de mettre fin immédiatement au cauchemar palestinien, tant pour des raisons de justice fondamentale que dans notre propre intérêt. Mais au lieu de cela, nous avons fermé les yeux encore plus étroitement. Le gouvernement israélien s’est tellement aveuglé par le racisme qu’il a vu les membres du Hamas comme des sauvages atteints de déficiences mentales qui ne pourraient jamais mener une attaque comme celle du 7 octobre. Ils auraient pu l’arrêter s’ils avaient compris qu’ils étaient exactement comme eux : intelligent, organisé et capable d’une cruauté spectaculaire.

Échec de l’engagement et de la créativité Si les potentats étatsuniens n’ont pas agi dans leur propre intérêt, cela n’a pas été un problème pour tout le monde. Il y a eu beaucoup d’action de notre part. Le problème est que nous n’avons pas créé de structure institutionnelle capable de traduire toute cette action en pouvoir durable. Et l’une des principales raisons en est notre échec de la créativité. Il n’est pas juste de critiquer la gauche étatsunienne, pour la même raison qu’il n’est pas juste de critiquer le Père Noël : ni l’un ni l’autre n’existe. Selon les normes historiques et comparatives, le pays des Etats-Unis est une aberration étrange — atomisée, dépolitisée, complexifiée. En théorie, les campagnes présidentielles pourraient être des moyens pour générer une gauche organisée. Dans la pratique, le parti démocrate s'y oppose fondamentalement, et si vous voulez tenter l'expérience, il vaut mieux le savoir dès le départ. Lorsque George McGovern a été le candidat démocrate en 1972, il a cultivé une nouvelle génération de bénévoles et de petits donateurs. Après sa défaite, il a remis sa base de données au Comité national démocrate, qui l'a jetée. Lorsque Barack Obama a remporté une victoire similaire en 2008, il a essentiellement dit à tout le monde de rentrer chez soi et qu'il s'occuperait de tout à partir de là.

Malheureusement, il en a été de même pour Bernie Sanders. Nous savons maintenant que la construction d'un mouvement durable n'était pas au centre de ses campagnes. C'est d'autant plus navrant que la montée en puissance des manifestations étatsuniennes contre l'attaque israélienne sur Gaza est en grande partie issue de ses campagnes, mais sans son implication ni son soutien. On ne peut qu'imaginer ce qu'il serait possible de faire avec. Un jour, un autre porte-drapeau de la gauche se présentera à cette échelle, et nous ferions mieux de verrouiller leur engagement envers quelque chose qui les dépasse pour commencer. Quoi qu'il en soit, nous devons nous rendre à l'évidence : pour changer quoi que ce soit d'important dans la politique étatsunienne, il nous faudra le reste de notre vie. Et pour que cela soit supportable, il faut que ce soit quelque chose que tout le monde apprécie et souhaite faire plus que tout autre chose.

Nous ne sommes pas sûrs de la réponse, surtout dans un pays où il y a tant de bonnes chaînes de télévision à regarder. Mais nous sommes à peu près sûrs qu'il faudra quelque chose que les gens ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Commençons par de bonnes chansons que tout le monde pourra chanter, plus peut-être des marches aux flambeaux non nazies, et des danses virales joyeuses comme celles de l'Iran qui font peur aux gens au pouvoir.





Se remettre au travail Ces derniers mois, le Grinch de Noël nous a pris par la main et nous a conduits au sommet de sa petite montagne de Grinch. Là, nous nous sommes tenus avec lui, surplombant le dépotoir désolant de la guerre étatsunienne contre le terrorisme. Le Grinch nous a d'abord montré le ravin où se trouve le cloaque sanglant de 20 ans de guerre en Afghanistan et au Pakistan - près d'un quart de million de morts. Puis il nous a rapprochés en lisant un extrait du site Costs of War. "Plus de 940 000 personnes sont mortes dans des violences directes si l'on ajoute l'Irak, la Syrie et le Yémen", a-t-il murmuré. "3,6 à 3,8 millions de personnes sont mortes indirectement dans les zones de guerre après le 11 septembre."

Il a ensuite montré l'espace qu'il avait réservé aux Palestinians morts. Elle était déjà bien remplie, mais il avait réservé une zone adjacente pour s'assurer qu'elle aurait encore de la place pour grandir. Tout cela est bien réel, ce n'est pas une histoire pour enfants. Tout ce que nous pouvons faire, c'est regarder la vérité en face et tirer les leçons de nos erreurs passées. Ensuite, nous devons nous remettre au travail et voir si nous pouvons nous empêcher de faire un voyage involontaire aux Pays-Bas.