Juste avant que le Hamas n’attaque quelqu’un a vendu à découvert des actions et des fonds israéliens (Moon of Alabama)

Article originel : Right Before Hamas Attacked Someone Shorted Israeli Stocks And Funds

Moon of Alabama, 4.12.23



Les titres de Haaretz en Israël:



Did Hamas Make Billions Betting Against Israeli Shares Before October 7 Massacre? ("Le Hamas a-t-il parié des milliards contre les actions israéliennes avant le massacre du 7 octobre ?") Des paris géants contre Israël sur les marchés de Tel Aviv et de Wall Street ont eu lieu quelques jours avant que l’attaque du Hamas ne rapporte des milliards. Quelqu’un semble avoir connu le plan à l’avance

L’histoire est malheureusement payée et je n’ai pas encore trouvé de version archivée. Une version archivée est maintenant disponible.



Nous savons que la loi de Batteridge dit:

Tout titre qui se termine par un point d’interrogation a en fait une réponse négative. .

Ce n’est donc pas le Hamas qui a profité de positions courtes inhabituelles, mais probablement quelqu’un d’autre.

L’histoire de Haaretz est basée sur une étude très récente de deux professeurs de droit ayant une expérience dans les réglementations du marché de l’Université de New York et de l’Université de Columbia.