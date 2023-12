L'influençeuse Haneia Nakei condamnée à dix mois de prison avec sursis pour avoir ironisé sur la mort d'un bébé israélien dans un four suite à l'attaque du Hamas (Daily Mail/ CNews)

L'influenceuse qui a posté une vidéo se moquant des décès de bébés israéliens et demandant si le Hamas "ajoutait du sel ou de la sauce barbecue" à l'enfant mis au four est condamnée à dix mois de prison avec sursis en France.

Article originel : Influencer who posted video mocking Israeli baby deaths and asking if Hamas 'added salt or barbecue sauce' to child put in an oven is given ten-month suspended jail term in France

Daily Mail, 6.12.23

Warda Anwar, également connue sous le nom de Haneia Nakei, a été condamnée à une peine avec sursis.

Elle a plaisanté sur les accompagnements à prévoir pour la jambe d'un bébé israélien.

Au tribunal, elle a refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste....

