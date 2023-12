[Vidéos] Un groupe de "sauvetage" israélien entaché de scandales alimente les fake news du 7 octobre (The GrayZone)

Fondé par un violeur en série connu sous le nom de « Haredi Jeffrey Epstein », le groupe de sauvetage ultra-orthodoxe israélien ZAKA est responsable de certaines des plus obscènes fabrications d’atrocités après le 7 octobre, des bébés décapités aux « viols de masse » en passant par un fœtus coupé de sa mère. Le secrétaire d’État Tony Blinken et le président Joseph Biden ont chacun fait écho à des témoignages manifestement faux de ZAKA sur les atrocités du Hamas. Entachée par des allégations de fraude financière, ZAKA tire parti de la publicité du 7 octobre pour amasser des sommes sans précédent. Son rival, United Hatzalah, a raconté de fausses histoires de bébés cuits au four alors qu’il se rapproche d’un objectif de collecte de fonds de 50 millions de dollars.

Lors d'une audition au Sénat le 31 octobre sur la guerre d'Israël à Gaza, le secrétaire d'État Antony Blinken a justifié son refus d'un cessez-le-feu. Faisant appel à toute l'émotion qu'un agent du Parti démocrate peut rassembler, Blinken a évoqué une scène horrible destinée à illustrer la sauvagerie du Hamas et l'impossibilité de négocier avec une telle organisation : "Un jeune garçon et une jeune fille, âgés de 6 et 8 ans, et leurs parents autour de la table du petit-déjeuner", a entonné M. Blinken. "Le père s'est fait arracher un œil devant ses enfants. Le sein de la mère coupé, le pied de la fille amputé, les doigts du garçon coupés avant d'être exécutés".

Le secrétaire d'État a conclu : "C'est à cela que la société [israélienne] est confrontée".

Bien que M. Blinken n'ait pas précisé la source de cette affirmation troublante - et qu'aucun sénateur ne l'ait invitée à le faire - elle correspond au témoignage de Yossi Landau, chef des opérations pour la région du sud d'Israël d'une organisation religieuse d'"identification des victimes de catastrophes" appelée ZAKA. En effet, depuis le 12 octobre, Landau a répété diverses formes de l'histoire à laquelle Blinken a fait référence, détaillant comment les militants du Hamas ont vicieusement mutilé et tué un enfant de 6 et 8 ans et leurs parents dans le kibboutz Beeri avant de dîner dans leur maison...



