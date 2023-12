Les États-Unis suspendent leur aide pour pousser l'Ukraine à négocier avec la Russie (MoA)

Les États-Unis suspendent leur aide pour pousser l'Ukraine à négocier avec la Russie

Article originel : U.S. Is Withholding Aid To Push Ukraine Towards Negotiations With Russia

Moon of Alabama, 6.12.23 Hier, à 9:46 heure locale, Strana a publié (traduction automatique) : Volodymyr Zelensky to address US senators via video link today - The Washington Post ("Volodymyr Zelensky s'adressera aujourd'hui aux sénateurs étatsuniens par liaison vidéo") Le président Volodymyr Zelensky s'adressera aujourd'hui aux sénateurs étatsuniens par liaison vidéo pour leur demander d'approuver l'aide financière à l'Ukraine. ... Douze heures plus tard, à 21 h 43, heure locale, cet article est paru : "Something's happened." Zelensky canceled his speech to US senators at the last moment (""Il s'est passé quelque chose". Zelensky a annulé au dernier moment son discours devant les sénateurs étatsuniens") Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annulé au dernier moment le discours qu'il devait prononcer aujourd'hui devant les parlementaires. C'est ce qu'a annoncé le chef de la majorité démocrate au Sénat étatsunien, Chuck Schumer. "D'ailleurs, M. Zelensky n'a pas pu se joindre à notre séance d'information de 15 heures (22 heures, heure de Kiev) - il s'est passé quelque chose à la dernière minute", a déclaré M. Schumer.

Oui, il s'est passé quelque chose : Ukraine Aid Falters in Senate as Republicans Insist on Border Restrictions ("L'aide à l'Ukraine échoue au Sénat, les Républicains insistant sur les restrictions aux frontières") L'initiative urgente du président Biden visant à reconstituer le trésor de guerre de l'Ukraine et à envoyer de l'aide à Israël est sur le point de s'effondrer au Sénat, où les républicains sont prêts mercredi à bloquer le financement à moins que les démocrates n'acceptent d'ajouter des mesures strictes pour réprimer l'immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Une réunion d'information confidentielle avec des représentants de l'administration, destinée à renforcer le soutien, s'est transformée en une joute partisane mardi après-midi, les républicains accusant avec colère les démocrates d'essayer de passer outre leurs exigences en matière de répression à la frontière.



Il aurait été facile pour les démocrates de consacrer quelques milliards à la sécurité des frontières. Mais Joe Biden veut mettre fin à la guerre en Ukraine. La priver d'argent est le moyen le plus simple de la pousser à négocier. Tout cela a été planifié par le groupe de réflexion du Pentagone, RAND, qui a publié au début de l'année une étude sur la manière de mettre fin à la guerre en Ukraine : Avoiding a Long War - U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict ("Éviter une longue guerre - La politique étatsunienne et la trajectoire du conflit entre la Russie et l'Ukraine").



(Une étude réalisée en 2019 par la RAND, Extending Russia - Competing from Advantageous Ground, recommandait d'armer ouvertement l'Ukraine pour occuper la Russie. Depuis lors, cette étude est à la base de la politique étatsunienne à l'égard de l'Ukraine). Mais au début de l'année 2023, la RAND a fait volte-face et a affirmé qu'une guerre prolongée en Ukraine serait trop coûteuse à soutenir pour les États-Unis :

Le plus gros problème de la Maison Blanche en Ukraine est le président Vladimir Zelenski, qui a rejeté toute négociation avec la Russie. L'étude de la RAND avait prévu une telle situation et trouvé des moyens de pousser l'Ukraine à négocier avec la Russie : [Les États-Unis pourraient décider de conditionner l'aide militaire future à l'engagement de l'Ukraine à négocier. En fixant des conditions à l'aide à l'Ukraine, on s'attaquerait à l'une des principales sources d'optimisme de Kiev, qui pourrait prolonger la guerre : la conviction que l'aide occidentale se poursuivra indéfiniment ou qu'elle augmentera en qualité et en quantité. Dans le même temps, les États-Unis pourraient également promettre une aide plus importante pour la période d'après-guerre afin de répondre aux craintes de l'Ukraine concernant la durabilité de la paix. Washington l'a fait dans d'autres cas, ...

...

Lier l'aide à la volonté de négocier de l'Ukraine a été un anathème dans les discussions politiques occidentales, et ce pour de bonnes raisons : L'Ukraine se défend contre une agression russe non provoquée. Toutefois, le calcul des États-Unis pourrait changer à mesure que les coûts et les risques de la guerre augmentent. Et l'utilisation de ce levier étatsunien peut être calibrée. Par exemple, les États-Unis pourraient limiter l'aide, sans la réduire considérablement, si l'Ukraine ne négocie pas. Une fois encore, la décision de suspendre l'aide en temps de guerre en attendant les négociations peut être prise en même temps que les promesses d'augmentation de l'aide après la guerre sur le long terme.

C'était un bon plan. Mais la manière dont le levier de l'aide peut être calibré dépend bien sûr du Congrès, et non de l'avis du président. Il y a également des inconvénients à refuser ou à donner des promesses d'aide : Clarifier l'avenir de l'aide étatsunienne à l'Ukraine pourrait créer des incitations perverses en fonction de la manière dont la politique est mise en œuvre. S'engager à augmenter l'aide à l'Ukraine en temps de guerre pour réduire l'optimisme russe pourrait encourager les Ukrainiens à faire obstacle aux négociations, à rejeter la responsabilité de l'échec sur Moscou et à obtenir davantage de soutien de la part de l'Occident. L'annonce d'une diminution ou d'une stabilisation de l'aide à l'Ukraine pour réduire l'optimisme de Kiev à l'égard de la guerre pourrait amener la Russie à considérer cette mesure comme un signe de la baisse du soutien des États-Unis à l'Ukraine. Si elle adopte ce point de vue, la Russie pourrait continuer à se battre dans l'espoir que les États-Unis abandonnent complètement l'Ukraine. Tout en reconnaissant que l'Ukraine mène une guerre défensive pour sa survie et la Russie une guerre agressive pour son agrandissement, les États-Unis devraient néanmoins suivre attentivement et sans passion les événements et cibler leurs efforts pour créer l'effet escompté sur la partie dont l'optimisme est considéré comme le principal obstacle à l'ouverture de pourparlers.

Cela aurait probablement été une bonne solution si M. Biden avait eu le contrôle sur la distribution ou la retenue des fonds destinés à Kiev. Mais les Républicains et les Démocrates, probablement en accord avec la Maison Blanche, ont jusqu'à présent bloqué toute aide supplémentaire. La voie actuelle semble donc être une voie différente des négociations avec la Russie - un changement de régime à Kiev. Le président Zelensky n'est pas disposé à entamer des pourparlers de paix. S'il peut être chassé du pouvoir au cours des prochains mois, son remplaçant probable, le général Zaluzny, sera probablement plus enclin à chercher à mettre fin à la guerre. La tactique actuelle consiste donc à faire pression sur Zelensky pour qu'il parte en retenant tous les fonds futurs. Si un autre dirigeant ukrainien entre en fonction, l'aide pourrait à nouveau affluer pour empêcher une prise de contrôle totale du pays par la Russie. Toutefois, le calibrage de l'aide constituerait un problème. Il se peut donc que l'option préférée soit d'abandonner et de partir, comme l'a fait Biden en Afghanistan.