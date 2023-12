Joe Biden continue de répéter qu'il a vu des images de bébés décapités (The Intercept)

Joe Biden continue de répéter qu'il a vu des images de bébés décapités

Article originel : Joe Biden Keeps Repeating His False Claim That He Saw Pictures of Beheaded Babies

Par Jeremy Scahill

The Intercept, 14.12.23

De nombreuses atrocités ont été commises lors des attaques menées par le Hamas le 7 octobre. Pourtant, le président des États-Unis continue de répéter des faussetés qui ont été démenties.

Le 11 octobre, quatre jours après les attaques menées par le Hamas en Israël, le président Joe Biden s'est adressé à un groupe de dirigeants de la communauté juive dans la salle du Traité indien de l'Executive Office Building à Washington, D.C. "Je fais cela depuis longtemps", a déclaré M. Biden. "Je n'ai jamais vraiment pensé que je verrais et que j'aurais la confirmation de photos de terroristes décapitant des enfants.

Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe. Et elle était fausse.

M. Biden n'avait pas vu de telles images et n'avait reçu aucune confirmation de ce type. Il a tenu ces propos après que Nicole Zedeck, journaliste de la chaîne israélienne i24 News, eut rapporté que 40 bébés avaient été décapités, citant des soldats israéliens présents sur les lieux des attaques à Kfar Aza. Un porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite déclaré que des bébés et des enfants en bas âge avaient été retrouvés avec leur "tête décapitée".

Trois heures plus tard, M. Biden a fait la promotion de cette affirmation auprès du monde entier et a affirmé avoir personnellement vu des photos de cette scène horrible, conférant ainsi à cette histoire une légitimité suprême.

Le Hamas a démenti cette allégation et d'autres journalistes israéliens présents sur les lieux ont commencé à signaler qu'ils n'avaient pas vu de preuves que de telles décapitations avaient eu lieu et qu'aucun des soldats israéliens avec lesquels ils s'étaient entretenus ne leur avait dit que cela s'était produit. Zedeck, le journaliste de i24 News qui a été le premier à diffuser l'allégation, a ensuite tweeté que "les soldats m'ont dit qu'ils pensaient que 40 bébés/enfants avaient été tués". Le nombre exact de morts est encore inconnu car l'armée continue à aller de maison en maison et à trouver d'autres victimes israéliennes".

Un présentateur de la chaîne a défendu le journaliste et a déclaré que trois responsables distincts des Forces de défense israéliennes avaient dit à i24 News "qu'environ 40 bébés et petits enfants ont été assassinés à Kfar Aza, certains brûlés, d'autres décapités". CBS News et CNN ont également diffusé des affirmations israéliennes selon lesquelles des bébés et des jeunes enfants avaient été décapités.

Finalement, le gouvernement israélien a été contraint d'admettre qu'il ne disposait d'aucune preuve à l'appui de cette affirmation, tout en continuant à laisser entendre qu'elle pouvait être vraie. Un porte-parole militaire a déclaré que les forces de défense israéliennes n'enquêteraient pas davantage sur les accusations de décapitation, car cela serait "irrespectueux pour les morts"....

