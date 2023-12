Palestine - Les forces d'occupation subissent de lourdes pertes (MoA)

Palestine - Les forces d'occupation subissent de lourdes pertes

Article originel : Palestine - Occupation Forces Have Serious Losses

Moon of Alabama, 11.12.23

L'armée israélienne reconnaît peu à peu que ses ennemis sont de sérieux combattants :

À Gaza même, l'armée est stupéfaite par l'ampleur de la puissance du Hamas dans la région, qui a construit une armée de terreur de facto stationnée à 50 minutes de Tel-Aviv au cours des 14 dernières années, y compris des centaines de milliers d'armes allant de divers types de RPG qui constituent l'arme principale pour cibler les soldats, des lance-roquettes avancés, des drones de frappe et des drones de frappe modélisés pour contrer les drones israéliens.

Ces armes comprennent également des obus de mortier, des fusils AK-47, des fusils de sniper Dragunov, des dispositifs de communication, des lignes téléphoniques opérationnelles et des charges explosives de différentes tailles.



La résistance est obstinée. Elle n'abandonne pas, même dans les zones que les forces d'occupation israéliennes prétendent avoir nettoyées :

À Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, situé à quelques mètres de Sderot, les FDI ont opéré dès les premiers jours de l'opération, remportant des succès tactiques. Toutefois, les risques demeurent. La semaine dernière, des terroristes du Hamas sont sortis d'une mosquée de la ville et de nouvelles caches d'armes ont également été découvertes.



Les FDI ciblent les commandants du Hamas, et la plupart de ces cellules terroristes sont locales et de petite taille, mais comme Beit Hanoun peut en témoigner, il faudra des mois pour la débarrasser complètement des forces ennemies - et ce n'est pas l'endroit où le Hamas est le plus fort.



Les forces d'occupation ont des pertes relativement élevées, bien plus élevées qu'elles ne l'admettent. Via Haaretz :

IDF Reports 1,593 Wounded Since October 7, but Hospital Data Is Much Higher (archived) ("Les FDI font état de 1593 blessés depuis le 7 octobre, mais les données hospitalières sont bien plus élevées (archivé)")

Pour la première fois depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, Israël a déclaré dimanche que 1 593 soldats israéliens avaient été blessés au cours de cette période.

L'armée a indiqué que 255 soldats avaient subi des blessures graves, 446 des blessures modérées et 892 des blessures légères. L'armée a publié ces informations sur le nombre de soldats blessés et leur état de santé après que Haaretz ait rapporté il y a deux semaines qu'elle refusait de le faire.

...

Depuis dimanche, le nombre de soldats tombés dans la guerre qu'Israël a baptisée "épées de fer" s'élève à 425 (dont 97 ont été tués depuis le lancement de l'opération terrestre). Un examen mené par Haaretz auprès des hôpitaux où les soldats blessés ont été et sont soignés montre un écart considérable et inexpliqué entre les données communiquées par l'armée et celles des hôpitaux. Les données des hôpitaux montrent que le nombre de soldats blessés est deux fois plus élevé que les chiffres de l'armée.



Par exemple, le centre médical Barzilai d'Ashkelon déclare à lui seul avoir traité 1 949 soldats blessés pendant la guerre depuis le 7 octobre (sur les 3 117 blessés traités pendant la guerre), alors que l'armée fait état d'un total de 1 593 soldats blessés. Assuta Ashdod aurait traité 178 patients, Ichilov (Tel Aviv) 148, Rambam (Haïfa) 181, Hadassah (Jérusalem) 209 et Sha'arei Tzedek (Jérusalem) 139.



En outre, un millier de soldats ont été traités au centre médical Soroka de Be'er Sheva, et 650 autres au centre médical Sheba de Tel-Hashomer. Il s'agit d'une liste partielle, car les données n'incluent pas les soldats actuellement dans les services de rééducation qui ont déjà été comptés comme blessés à leur arrivée dans les services d'urgence et les services d'hospitalisation.